Ciclismo, tutti gli organici delle squadre toscane dilettanti 2024

Firenze,7 febbraio 2024 – Poco più di due settimane alla prima gara dilettanti in Toscana e sono 12 le squadre dilettanti con atleti élite e under 23, che hanno reso noti gli organici per la nuova stagione. L’apertura delle ostilità sabato 24 febbraio con la 37^ Firenze-Empoli a carattere nazionale, con ritrovo e partenza ufficiosa alle 11,45 dal Piazzale Michelangelo, mentre il via ufficiale sarà dato in località Galluzzo a mezzogiorno. Al seguito della gara ospite d’onore anche il direttore del Tour de France Christian Prudhomme. Tra le 12 formazioni delle quali vi anticipiamoci gli organici, rispetto al 2023 ci sono due new entry, il Velo Club Empoli e il Borgonuovo-Pistoiese, mentre non è presente in categoria lo Zero Zero Iki Sport.

Le squadre 2024

BORGONUOVO-PISTOIESE-ARCADIA: Damiano, Di Girolamo, Romoli, Nannini, Moroni, Uri (Spa). Ds Fulfini.

ETRURIA TEAM SESTESE AMORE & VITA: Amadio, Ciolini, Di Luigi, Forni, Giannelli, Huang, Rossi, Ugolini, Vignini. Ds Parenti-Rinaudo.

FUTURA TEAM ROSINI: Buti, Cioni, Failli, Mercatali, Recchia, Romolini. Ds Chioccioli.

GRAGNANO SPORTING CLUB: Angiolini, Bennati, Boschi, Cozzani, Creatini, Galigani, Ninci, Pini, Senesi, Slanzi. Ds Conti-Massini-Marinari.

HOPPLA’ PETROLI FIRENZE: Baroni, Bozicevich, Belleri, Butteroni, Cavallaro, Lorello, Manenti, Piffer, Regnanti, Maioli, Montanari, Della Lunga, Pongiluppi, Santamaria, Salomone, Zelazowski (Pol.). Ds Provini

MALTINTI BANCA CAMBIANO: Catarzi, Cristalli, Di Felice F., Di Camillo, Franchini, Niccoli, Hoeks (Ol.), Rogora (Eti), Salvadori. Ds Scarselli-Antonini-Luddi.

MASTROMARCO SENSI NIBALI: Bertolli, Chinappi, Di Prima, Fanelli, Friggi, Frius, Galletti, Magli, Simeoni. DS Balducci-Dal Canto.

MG KVIS COLORS FOR PEACE: Alvarez Perez, Bauce, Carollo, Carrò, Cantoni, Felice M., Faieta, Gavilli L., Granger (Gbr), Kingston (Gbr), Roganti, Silenzi, Spreafico. Ds Frizzo-Fuochi.

PISTOIESE-ARCADIA-BORGONUOVO: Poli, Pepi, Sbrana, Stella, Borgi, Auckland (Nor), Strachan (Usa). Ds Bileka.

POL. TRIPETETOLO: Biancolini, Gheri, Morea, Mazza, Novani, Viviani, Cesari, Pinai, Prato, Venomi, Apuzzo. Ds Dinucci-Marchesini-Centi.

Q36.5 CONTINENTAL TEAM: Oioli, Mosca, Bozzola, Portello, Stedman, Zaray, Santon, Gatzi, Martinez, Schonenberger. Ds Nieri.

V.C. EMPOLI: Benedetti, Bitossi, Casini, Cincinelli, Coos, Di Vita, Fortini, Giorni, Grippi, Lobo Da Costa (Bra), Pellegrini, Spinelli, Vignozzi. Ds Appollonio-Mazzoni.