Ciclismo: Ottava vittoria di Montagner nel Trofeo San Rocco

Fabbrica di Peccioli, 21 settembre 2024 – Un vincitore di classe e di lusso, l’azzurro Andrea Montagner sul gradino più alto del podio del 26° Trofeo San Rocco, a dare ulteriore lustro e prestigio alla classica nazionale juniores di Fabbrica di Peccioli, ed arricchire l’albo d’oro della corsa organizzata degli Amici del Pedale.

Montagner con altri 4 corridori ha guadagnato 30 metri sul resto di un gruppo forte di circa 80 corridori nel tratto finale in salita che portava all’arrivo di fronte al Monumento dei Caduti tagliando per primo il traguardo per il suo ottavo successo stagionale, e regolando fior di avversari come Mellano, Fabbro, Garbi e Andreaus.

Ma prima di questo numero tecnico di assoluta bellezza, il 26° Trofeo San Rocco con 149 partenti e seguito dal C.T. della Nazionale azzurra Dino Salvoldi è vissuto su una lunga fuga di Mengarelli del Team Giorgi e di Gamba della Ciclistica Trevigliese che sono stati per circa 70 km i protagonisti assoluti della gara lungo il circuito da ripetere 5 volte comprendente la salita di Montelopio. Alla caccia dei due fuggitivi si sono lanciati altri due corridori, O’Brien e Trentin ma anche il gruppo dopo aver accusato quasi tre minuti di ritardo ha reagito con decisione.

Nell’ultimo tratto in linea di 18 km e prima di raggiungere Peccioli lo scatenato gruppo acciuffava prima i due inseguitori O’Brien e Trentin, e quindi anche i bravissimi ed encomiabili Mengarelli e Gamba. I saliscendi finali oltre all’impennata di Peccioli, provocavano qualche allungo, ma le squadre più forti bloccavano tutto ed era impossibile uscire per imbastire una fuga. Ottanta dunque i corridori al comando verso Fabbrica di Peccioli e ultimo km da fuoco e fiamme con l’allungo dei primi cinque della classifica finale che Montagner regolava di potenza in volata.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Andrea Montagner (Borgo Molino Vigna Fiorita) Km 125,600, in 2h57’40”, alla media di Km 42,417; 2)Ludovico Mellano (Team Giorgi); 3)Riccardo Fabbro (Industrie Forniture Moro); 4)Pierluigi Garbi (Autozai Contri); 5)Elia Andreaus (Team Giorgi); 6)Nicholas Vinnie Manion (Work Service Coratti) a 2”; 7)Niccolò Iacchi (Team Franco Ballerini); 8)Filippo Cettolin (Borgo Molino Vigna Fiorita); 9)Leonardi Meccia (Team Vangi Il Pirata Sama); 10)Edoardo Raschi (Team Giorgi).