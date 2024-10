Ciclismo, premi e riconoscimenti al ritrovo dei giudici

Sesto Fiorentino (Firenze), 27 ottobre 2024 – Si è rinnovato al Convento dei Padri Carmelitani sede anche del Centro Spirituale del Ciclismo a S.Lucia alla Castellina, il ritrovo dei giudici di gara toscani di ciclismo e dei direttori di corsa, giunto all’edizione n. 42. A fare gli onori di casa Maurizio Colligiani responsabile dell’organizzazione e cerimoniere del Comitato (segretario e tesoriere Mauro Billi) che avevano predisposto un nutrito programma di premiazioni. Prima la celebrazione di una Santa Messa da parte dei Padri Agostino e Nicola dell’ordine dei Carmelitani, durante la quale sono stati ricordati tutti i giudici toscani deceduti da quando si tiene questo ritrovo. Al termine della Santa Messa la consegna di due riconoscimenti. Il premio Padre Pio alla carriera per il giudice nazionale Bruno Batelli, e lo speciale premio alla carriera (55 anni nel ciclismo) per il giornalista Antonio Mannori. Durante il pranzo nel refettorio del Convento la consegna di tantissimi altri premi agli ospiti, dai componenti la Commissione Regionale Giudici della Toscana, Sergio Sbrilli (presidente), Federica Occhini e Simone Lamanda, al presidente nazionale dei giudici Gianluca Crocetti, ai dirigenti del Comitato Regionale il vice Mauro Renzoni e il consigliere Federico Micheli, al giudice sportivo Franco Benesperi, al presidente del C.P. di Prato Andrea Vezzosi. Infine premi per i giudici Bottoni, Paolini, Soldi, D’Isep, Bedini, Elena Gradassi, Baldini, Goti, Cirigliano, Frulio, Simona e Alessandra Lamanda, per Padre Francesco, per vari sportivi e addetti ai lavori come, Riccardo Soldi (Vaiano Bike), Antonio D’Alessandro, Andreotti, Masiello, Peschi, il collega Giacomo Biagini, Gori, Gelli, i direttori di corsa Viscusi, Rampogni e Perugini, Menichetti (candidato alla presidenza del futuro Comitato Regionale Toscana), Luciana Gradassi, Maestrini, Pacini, Fiorenza. Un ritrovo come al solito festoso, per rinsaldare amicizie, fraternità, spirito di collaborazione, con la bella notizia finale resa nota dal presidente Sbrilli, che sono 14 i nuovi giudici regionali per il 2025 con l’auspicio che tutti quanti siano disponibili per la prossima stagione.