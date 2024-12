Ciclismo, premiazioni d'onore del Comitato Toscano

Quarrata (Pistoia), 4 dicembre 2024 - Intenso e ricco pomeriggio di premiazioni e riconoscimenti quello di sabato prossimo 7 dicembre per il ciclismo della Toscana. Il Comitato Regionale presieduto da Saverio Metti, ha infatti organizzato le “Premiazioni d’Oro 2024” del ciclismo toscano presso l’Auditorium Marcello Cesare Fabbri della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata in provincia di Pistoia. La cerimonia inizierà alle ore 15 con le premiazioni “Open” del Toscana Circuit che ha visto impegni i cicloamatori nel corso dell’annata. Alle 16,15 la consegna delle benemerenze e onorificenze alle Amministrazioni, di Regione, Province e Comuni, che hanno ospitato le prove di Campionato Italiano nell’ambito della rassegna “Toscana Tricolore 2024”. Alle 17 la premiazione del Trofeo Franco Ballerini per le società giovanissimi e della Challenge Abilità Toscana, cui seguirà quella relativa a “6 bici per tre società” e la Challenge “Facciamo Squadra. Infine attorno alle ore 18 è prevista la premiazione dei vincitori del Trofeo Coni e della Challenge “Fuoristrada giovanissimi per società”.