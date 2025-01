Ciclismo: Rinviato a primavera il ritrovo degli ex campioni del pedale

Prato,6 gennaio 2025 - La tradizionale data di svolgimento della festa del Bici Club a Narnali di Prato era quella a metà del mese di gennaio, ma questa volta il suo appassionato presidente il pratese Enzo Ricciarini per motivi organizzativi è stato costretto a rinviarla. Si svolgerà a primavera quasi sicuramente nel mese di aprile, quando presso il salone della parrocchia di Narnali si ritroveranno per il raduno tantissimi campioni del pedale toscani e di altre regioni, oltre a personaggi anche di altri sport. Sarà l’edizione n. 46 di questo ritrovo che iniziò per festeggiare la fine della carriera ciclistica di una grande campione toscano come Franco Bitossi, soprannominato “Cuore Matto” che in carriera ha vinto oltre 170 gare. I promotori furono Enzo Ricciarini, e un altro pratese grande appassionato di ciclismo come Mario Mengoni che troppo presto ci ha lasciati per sempre. Una festa per la quale c’è sempre stata anche vicinanza da parte della curia pratese, con la presenza a suo tempo del compianto vescovo di Prato monsignor Gastone Simoni e di quello attuale Giovanni Nerbini. Antonio Mannori