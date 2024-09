Ciclismo, sfida tra i migliori juniores nel Trofeo Buffoni

Montignoso (Massa-Carrara), 7 settembre 2024 - Domenica 24 ore dopo la conclusione del 48° Giro della Lunigiana si corre da Forte dei Marmi a Montignoso (via ufficiale alle ore 14 da Cinquale), il 55° Trofeo Buffoni gara in linea internazionale di assoluto prestigio con ben 8 maglie speciali in palio tra le quali quelle nel ricordo di Marco Pantani e Michele Scarponi. La gara è valevole inoltre per la Coppa Comune di Montignoso e per il Gran Premio Linea Gotica-Circuito della Versilia.

Il tracciato è lungo 135 km con 4 giri di 15 km sul circuito pianeggiante della Versilia (la partenza ufficiale alle 14 da Cinquale dopo il ritrovo in Piazza Garibaldi a Forte dei Marmi), cui seguiranno sei giri di km 12,500 con la salita della Fortezza ed arrivo in leggera salita nei pressi di Villa Schiff sede del Comune di Montignoso. Presso il Maracuja Beach a Cinquale sulla Riviera Apuana, la presentazione ufficiale della gara di domenica con la presenza di Samuele Manfredi, un giovane ex ciclista juniores che prometteva tantissimo e che solo un grave incidente stradale lo ha costretto a lasciare l’attività, quella del campione iridato su pista specialità del keirin il versiliese Fabio Del Medico, e tra i presenti anche il C.T. della Nazionale Juniores Edoardo Salvoldi. Musica, luci e tante belle ragazze nel ruolo di miss, hanno fatto da cornice al galà condotto da Fabio Del Giudice presidente del G.C. Francesco Buffoni società organizzatrice.

I PRINCIPALI ISCRITTI: Trentacinque le squadre presenti delle quali 23 italiane e 12 straniere di 5 continenti volte. Due campioni d’Europa e del mondo su pista Christian Fantini e Alessio Magagnotti, un altro vincitore del titolo europeo e italiano su pista, Davide Stella, i tricolori Leonardo Meccia ed Enea Sambinello, i campioni nazionali della Colombia, Juan Quintero e della Spagna Hodei Munoz, diversi campioni regionali, e tra gli azzurri anche Nembrini, Bicelli, De Longhi, Sacchet, Gabelloni, Toselli, Serangeli. Cinque le nazionali straniere, Francia, Colombia, Lettonia, Kazakistan e Austria, a testimonianza del prestigio raggiunto dal trofeo nato nel ‘70 su idea di Carlo Della Bona.

"Il Buffoni – ha detto il delegato allo sport del Comune di Montignoso Stefano Del Giudice – è uno degli eventi più attesi dell’anno non solo a livello locale, ma anche internazionale ed è una competizione cresciuta nel tempo grazie al sostegno di tante persone”. Gli ha fatto eco Alberto Mattugini delegato allo sport del Comune di Forte: "Questa corsa porta sport in città e soprattutto giovani. Ciò dà lustro al nostro territorio". Anche per questa edizione saranno 6 le maglie ufficiali, più 2 speciali dedicate, su iniziativa della dirigente del Comune di Montignoso Nadia Bellè, a Marco Pantani (assegnata a chi per primo transiterà dal GPM della Fortezza all’ultimo giro) e Michele Scarponi (per l’ultimo atleta a tagliare il traguardo). Durante la presentazione sono stati consegnati il Premio “Amicizia e Sostegno al Trofeo Buffoni” alla memoria di Mario Mauro Balloni indimenticabile dirigente del ciclismo massese, e il “Premio Piero Del Giudice” per aver fatto crescere il prestigio del Trofeo Buffoni al Team Radio Corsa Toscana, presente alla cerimonia con Adriano Dini, Sandro Manzi e Piero Germelli.