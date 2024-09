Ciclismo. Sovico se la cava anche senza vittoria

Quella appena trascorsa è stata una domenica avara di successi per i ciclisti brianzoli che tuttavia hanno avuto buoni risultati. Il più prestigioso riguarda Stefano Brambilla, portacolori della Velo Club Sovico, che nella Novara-Orta per la categoria allievi si è classificato al secondo posto. Mentre il compagno Luca De Mercanti è giunto in sesta posizione. A Borgo Valsugana, in Trentino, è andata in scena la Coppa d’Oro per allievi. Il migliore dei brianzoli è stato Achille Bellato dell’Unione Sportivo Biassono, ventesimo. Fra i Giovanissimi al Trofeo Lombardia su strada per comitati regionali, Giorgio Bonati dello Sport Club Mobili Lissone è arrivato secondo nella batteria G1 dove terzo si è classificato Filippo Scaccalossi del Velo Club Sovico. Giù dal podio è rimasta Beatrice Caccia (Cicli Fiorin) che ha dovuto accontentarsi della quarta moneta. Seguono il quinto rango di Niccolò Redaelli (Velo Club Sovico), il settimo di Margheria Mariani (Fiorin), l’ottavo di Carolina Testa (Salus Seregno) e Lara Mello (Vc Sovico), il nono di Andrea Del Bel Belluz (Brugherio Sportiva) e il decimo di Enrico Turati della Giovani Giussanesi. (Nella foto Filippo Scaccalossi, Lara Mello e Nicolò Redaelli).

Dan.Vig.