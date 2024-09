Ciclismo - Spettacolo in Mugello e il Team Vangi fa il bis. Coppa Liberazione a Viero. Mori vince il Nencini

Due splendide gare sulle strade del Mugello e più di 300 giovani del pedale a dare spettacolo.

ALLIEVI L’edizione n. 79 della Coppa della Liberazione proposta dal Club Appenninico 1907 e dalla locale sezione ANPI a Borgo San Lorenzo, è stata dominata dal veneto con il successo di Guido Viero che assieme al compagno di rappresentativa Pezzo (figlio d’arte) ha staccato tutti a 16 km dal traguardo sulla dura salita di Salaiole. Per i due veneti che non sono stati più avvicinati dagli inseguitori arrivo in parata e tris di successi di Viero. Terzo Bordignon a 27“, quindi il bravo toscano Agnini a 32“, Pierotto, Roggi, Fabbri, Luci, Leoni e Micanti. Alla gara condotta a 39 di media, 129 partenti e finale bello e combattuto.

ESORDIENTI Un circuito cittadino per le vie di Barberino di Mugello nel ricordo di Gastone Nencini, valevole anche per la Coppa Sportivi di Bilancino con 167 partenti. Vincitore assoluto Andrea Mori (Donoratico) su Osadchyi, Caorsi, Orlandi e Gallo. Il migliore del 1° anno invece Diego De Stefano (Butese) su Tassinari, Berlini, Sartoni e Jacopi. La gara con partenza unica (1° e 2° anno) si è svolta su di un circuito cittadino. Prima del via omaggio nel cimitero di Barberino sulla tomba dove riposa Gastone Nencini.

JUNIORES Bis in 24 ore per il Team Vangi Il Pirata di Calenzano con Enea Sambinello a Brisighella e 4° posto del suo compagno di squadra Leonardo Meccia. In Toscana la 60^ Coppa 29 Martiri (appena 56 partenti) da Vaiano alla Collina di Prato con 3 km finali durissimi lungo "Le Svolte" e vittoria del bravo fiorentino di Campi Bisenzio, Mattia Ballerini che ha anticipato dopo un bel duello Gagliardoni Proietti, Buturo e Spanio, Quindi più lontani Lavorini, Bufalini, Bartoli, Buti, Simoncini e Rolando. Tra i dilettanti 2° posto di Matteo Pongiluppi della Hopplà Petroli Firenze a Fossalta superato nello sprint da Baseggio della Trevigiani. Infine ottimo inizio della Toscana ai Tricolori Giovanili sulla pista a Noto in Sicilia, con gli allievi fiorentini Gaggioli, Capodicasa, Menici, Nieri e il livornese Lisorini che hanno conquistato la medaglia di bronzo nell’inseguimento.

Antonio Mannori