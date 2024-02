Ciclismo, al via la stagione dei dilettanti: Hopplà Petroli Firenze la più forte

Firenze, 21 febbraio 2024 - La 37^ Firenze-Empoli in programma sabato 24 febbraio, classica nazionale per élite e under 23, apre la stagione dilettanti in Toscana. Organizzata dalla Maltinti Lampadari di Empoli, la corsa quest’anno si inserisce tra le manifestazioni collaterali per la partenza del Tour de France da Firenze, e per questo motivo ospite d’onore al seguito della corsa ci sarà addirittura il direttore generale della Grande Boucle Christian Prudhomme. Gli iscritti sono 179 mentre il percorso è lungo 149 chilometri con un circuito finale dopo aver raggiunto Empoli, da ripetere sei volte comprendente le salite di Monteboro e Monterappoli, mentre nel finale a 5 km dal traguardo ci sarà da affrontare la breve ma arcigna salita delle “Casette”. Un percorso per una sfida spettacolare, che propone emozioni e spettacolo.

LA STAGIONE: Uno sguardo alla vigilia della ripresa agonistica su come potrà essere la stagione 2024 per le 12 formazioni affiliate in Toscana. La squadra più forte ed è anche la più numerosa con 16 atleti è quella empolese-fiorentina della Hopplà Petroli Firenze guidata da Matteo Provini che ha tra le sue file anche l’ultimo vincitore della Firenze-Empoli, l’aretino Della Lunga. Tra i suoi elementi di spicco anche il livornese di Cecina Butteroni, il massese e campione toscano Under 23 Bozicevich, il valdarnese Regnanti, Pongiluppi, ed i giovani Cavallaro, Salomone, Lorello. Due team, il Gragnano Sporting Club e la Mastromarco Sensi Nibali tra le formazioni più brillanti nel 2023, hanno deciso di puntare sugli under 23, la prima conta molto su Ninci, Boschi, sul livornese Creatini, Cozzani, mentre nell’organico figura anche Bennati, nipote del c.t. della Nazionale Azzurra, quella “adottata” da Nibali e Bettiol si affida a Magli, e sui debuttanti Chinappi e Di Prima. La Maltinti Banca Cambiano oltre alla novità dell’etiope Rogora, può contare sul forte olandese Hoeks, sul campione toscano crono in montagna Niccoli e sul velocista Di Felice, mentre tra le più attese anche la Q36.5 Continental con il forte Oioli, lo sprinters Portello, Mosca e il giovane Bozzola e la MG Kvis Colors For Peace con l’inglese Granger, Carollo, Cantoni e Bauce. Tra le new entry della stagione il Velo Club Empoli e il Borgonuovo, mentre tra gli altri corridori che fanno parte dello schieramento regionale (140 circa gli atleti che svolgono prevalentemente attività su strada), segnaliamo Failli, Prato, Venomi, Giannelli.

LE SQUADRE

BORGONUOVO: Damiano, Di Girolamo, Romoli, Nannini, Moroni, Uri (Spa). Ds Fulfini.

ETRURIA TEAM SESTESE AMORE&VITA: Amadio, Ciolini, Di Luigi, Forni, Giannelli, Huang, Rossi, Ugolini, Vignini. Ds Parenti-Rinaudo.

FUTURA TEAM ROSINI: Buti, Cioni, Failli, Novelli, Mercatali, Recchia, Romolini. Ds Chioccioli.

GRAGNANO S.C. - LA SEGGIOLA: Angiolini, Bennati, Boschi, Cozzani, Creatini, Galigani, Ninci, Pini, Senesi, Slanzi. Ds Conti-Massini-Marinari.

HOPPLA’ PETROLI FIRENZE DON CAMILLO: Baroni, Bozicevich, Belleri, Butteroni, Cavallaro, Lorello, Manenti, Piffer, Regnanti, Maioli, Montanari, Della Lunga, Pongiluppi, Santamaria, Salomone, Zelazowski (Pol.). Ds Provini.

MALTINTI BANCA CAMBIANO: Catarzi, Cristalli, Di Felice F., Di Camillo, Franchini, Niccoli, Hoeks (Ol.), Rogora (Eti), Salvadori. Ds Scarselli-Antonini-Luddi.

MASTROMARCO SENSI NIBALI: Bertolli, Chinappi, Di Prima, Fanelli, Friggi, Frius, Galletti, Magli, Simeoni. DS Balducci-Dal Canto.

MG KVIS COLORS FOR PEACE: Alvarez Perez, Bauce, Carollo, Carrò, Cantoni, Felice M., Faieta, Gavilli L., Granger (Gbr), Kingston (Gbr), Roganti, Silenzi, Spreafico. Ds Frizzo-Fuochi.

PISTOIESE-ARCADIA: Poli, Pepi, Sbrana, Stella, Brogi, Auckland (Nor), Strachan (Usa). Ds Bileka.

TRIPETETOLO-GRUPPO E - CAR CENTER: Biancolini, Gheri, Morea, Mazza, Novani, Viviani, Cesari, Pinai, Prato, Venomi, Apuzzo. Ds Dinucci-Marchesini-Centi.

Q36.5 CONTINENTAL: Oioli, Mosca, Bozzola, Portello, Stedman, Zaray, Santon, Gatzi, Martinez, Schonenberger. Ds Nieri.

VELO CLUB EMPOLI: Benedetti, Bitossi, Casini, Cincinelli, Coos, Di Vita, Fortini, Giorni, Grippi, Lobo Da Costa (Bra), Spinelli, Pellegrini, Vignozzi. Ds Appollonio-Mazzoni.