Ciclismo su pista. I tredici della Fiorin alla Kids Cup in Svizzera

I giovani del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin tornano in pista. Oggi, la formazione brianzola sarà in gara alla Kids Cup nel velodromo elvetico di Grenchen. Il ds Daniele Fiorin avrà a disposizione 13 atleti delle categorie Esordienti e Allievi maschile e femminile. Il programma prevede le prove di Scratch, 500 metri con partenza da fermo e la Corsa a Punti.

"È uno dei tanti eventi che la pista di Grenchen offre ai giovani - spiega Daniele Fiorin -. Per i nostri ragazzi si tratta di una bella e utile esperienza in previsione anche delle gare su strada che inizieranno a fine marzo. I ragazzi conoscono bene questa pista e sono pronti a misurarsi con gli atleti di casa e gli avversari francesi".

Per le competizioni maschili saranno schierati Fabio Colmano, Andrea Pierobon e Lorenzo Navazio. Pierobon il più atteso anche in considerazione delle sue brillanti prestazioni ottenute a dicembre in Slovenia dove si era classificato per due volte in terza posizione. Più nutrita la formazione femminile che si avvale di Camilla Isorni, Melanie Bosonin, Anna Caccia, Sofia Campi, Isabel Di Sciuva, Arianna Elli, Nicole Navazio, Elisabetta Ricciardi, Anthea Boldini e Greta Bordin.

Dan.Vig.