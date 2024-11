Ciclismo, terzo arrivo per il Team Aromitalia 3T Vaiano

Vaiano (Prato), 7 novembre 2024 – Terzo arrivo per la squadra femminile Aromitalia 3T Vaiano per la stagione 2025. Si tratta della giovane laziale Eleonora La Bella, classe 2006, che sarà al debutto nella categoria maggiore. La Bella è nel ciclismo dall’età di 6 anni, seguendo la passione del babbo e quella del fratello, per lo sport del pedale. Ottima atleta, determinata, si definisce una scalatrice pura, ma possiamo definirla un atleta completa. Nel 2023 vinse la medaglia d’oro nel Mixed Relay TTT ai Campionati Europei, oltre a due secondi posti ai Campionati Italiani su strada, oltre alla partecipazione al Campionato del Mondo di Glasgow. Quest’anno Eleonora ha ottenuto il secondo posto nella cronometro a squadre di Cavaso del Tomba in provincia di Treviso, oltre a diversi altri piazzamenti, ed ha preso parte al Campionato del Mondo di Zurigo. “Ho accettato con entusiasmo la proposta del team Aromitalia 3T Vaiano – dice Eleonora, la squadra propone un ricco calendario di gare sia in Italia che all’estero, fondamentali per fare esperienza. Ho voglia di crescere, di fare tesoro degli errori commessi in passato, e quindi di migliorare sotto diversi punti di vista e di riscattarmi. E’ da un anno, che non alzo le braccia al cielo, per questo non vedo l’ora di vincere, regalando nuove emozioni a chi mi segue, ripagando la fiducia della nuova squadra.