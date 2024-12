Ciclismo, un poker di appuntamenti tricolori in Toscana nel 2025

Follonica (Grosseto), 23 dicembre 2024 - Il nuovo anno ciclistico si apre ben presto in Toscana con due giornate di rassegne tricolori a Follonica, sabato 4 e domenica 5 gennaio. Siamo in inverno e quindi di scena l’attività del ciclocross, con il Campionato Italiano Giovanile oltre al titolo italiano del Team Relay. Una rassegna quella in provincia di Grosseto conosciuta ed affermata grazie alla ASD Romano Scotti. Ma la Toscana sarà protagonista anche più avanti durante il nuovo anno, con l’organizzazione al momento di tre rassegne nazionali come confermato dal recente e ultimo Consiglio Federale del quadriennio olimpico. Il 24 e 25 maggio 2025 la due giorni nella splendida località di Bolgheri in provincia di Livorno con la disputa del Campionato Italiano crono e linea strada di paraciclismo, mentre qualche settimana dopo ci sarà a Viareggio il Meeting Nazionale di società giovanissimi. Infine altro appuntamento tricolore al Ciocco in provincia di Lucca con il Campionato di Team Relay previsto alla data del 20 settembre.