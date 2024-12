Ciclismo. Tripetetolo, le novità per il 2025. La fusione con la Seanese è realtà

Con la serietà che accompagna il loro impegno in campo ciclistico, i dirigenti della Pol. Tripetetolo di Lastra a Signa hanno reso noto le tante novità per la stagione 2025. La società fiorentina che vuol crescere ancora ha siglato l’accordo di collaborazione con l’U.C. Seanese storica società che ha già superato i 50 anni dalla fondazione e che continua il proprio impegno sotto la guida del presidente Marco Fuochi. Confermati gli sponsor Cotto Ref, Fabbri Carrelli Elevatori, Setti A. S.r.l., Ceseco, e la collaborazione con la ASD Trip per l’organizzazione delle manifestazioni. Altra novità l’elezione a presidentessa della società di Sonia Ceccarelli (già apprezzata team manager) e di Brunella Pagni come vice, mentre il ruolo di general manager è assunto da Valter Biancolini dopo molti anni di presidenza, affiancato dal team manager e coordinatore dei direttori sportivi Daniele Masiani. I tecnici che guideranno la squadra i riconfermati Massimiliano Dinucci, Paolo Centi, Riccardo Marchesini. Due le gare che saranno organizzate dalla Pol. Tripetetolo nella stagione 2025. Sabato 12 aprile la quarta edizione della gara dalla Fattoria Rocca di Montemassi (Gr) al Castello di Albola a Radda in Chianti e la tradizionale Coppa Comune di Lastra a Signa, sabato 30 Agosto. Quanto alla squadra 2025 sei gli atleti riconfermati e nove i nuovi arrivati.

La squadra

Gregorio Butteroni, Davide Casini, Alberto Cavallaro, Simone Cesari, Mattia Di Felice, Jacopo Forni, Leonardo Galigani, Marcus Galletti, Gaddo Gavilli, Giacomo Gheri, Luca Mazza, Alessandro Prato, Alex Stella, Flavio Venomi, Lorenzo Viviani.

Antonio Mannori