Ciclismo, tutte le gare della stagione 2025 in Provincia di Firenze

Firenze,23 marzo 2025 - Sono stati aggiornati tutti i calendari delle gare ciclistiche in Provincia di Firenze per la stagione 2025, e non mancano alcuni spostamenti di date. Ecco il programma aggiornato dai dilettanti agli esordienti. ELITE-UNDER 23: 10/5 Trofeo Matteotti a Marcialla; 31/ La Medicea Cerreto Guidi; 14/6 Gp Città di Empoli; 15/8 Firenze-Viareggio; 26/8 Gambassi Terme; 30/8 Trofeo Comune Lastra a Signa; 8/9 Giro del Valdarno Figline. JUNIORES: 30/3 Memorial Vangi Calenzano; 4/5 Stabbia; 11/6 Tipo pista Sesto Fiorentino; 27/7 La Stella Vinci; 23/8 Cronoscalata Settimello-Monte Morello; 31/8 Donnini Reggello; 30/8 Rignano sull’Arno. ALLIEVI: 6/4 Pontassieve; 21/4 Calenzano; 27/4 Greve in Chianti; 1/5 Calenzano; 18/5 Casenuove; 15/6 Empoli; 22/6 Ponte a Ema; 27/7 La Stella Vinci; 7/9 Figline Valdarno; 14/9 Impruneta; 21/9 Coppa Liberazione Borgo San Lorenzo; 12/10 Mercatale Val di Pesa. ESORDIENTI: 6/4 Pontassieve; 21/4 Calenzano; 1/5 Luco di Mugello; 18/5 Casenuove Empoli; 11/6 Tipo pista Sesto Fiorentino; 15/6 Empoli; 27/7 Casenuove Empoli; 3/8 Castelfiorentino; 28/9 Barberino di Mugello.