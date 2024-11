Ciclismo Uisp. ’Challenge Grimpeur’, il vincitore è Corsini

I prestigiosi cimeli sportivi esposti nella Cantina e Museo Giacobazzi di Nonantola hanno accolto anche quest’anno i vincitori del terzo ’Challenge Grimpeur’ intitolato alla memoria di Marco Pantani, organizzato dal Ciclismo Uisp di Modena. A faregli onori di casa il patron della manifestazione Antonio Giacobazzi, affiancato da Fausto Melotti, responsabile del settore ciclismo dell’Uisp provinciale. Il trofeo? Si trattava di percorrere cinque salite sulle strade della provincia (con due sconfinamenti nel bolognese) superando un dislivello complessivo di oltre 1800 metri nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre.

Alla fine la classifica è stata stilata in base alla rapidità con cui il singolo scalatore ha portato a termine i percorsi; tanto per non sbagliare c’è chi li ha completati nell’arco di una giornata. Quest’anno ha fatto la parte del leone il Circolo dipendenti BPER, con ben quattro classificati nei primi 13 e due atleti sul podio.

Il trofeo del vincitore è andato a Enrico Corsini, Stefano Scapinelli si è piazzato terzo a pari merito, Mario Paronetto quarto e Antonio Vitto ottavo. Anche la Polisportiva Nonantola non ha scherzato, con Maurizio Baracchi secondo, Daniele Zoboli (vincitore del Grimpeur 2023) terzo ex aequo con Scapinelli, Alessio Corradi sesto e Franco Malpighi undicesimo.

Bene la Polisportiva Castelfranco e menzioni d’onore anche per Stefano Garagnani dell’Uisp provinciale, quinto classificato, e Domenico Cantatore del Pedale Vignolese, decimo. Particolare non trascurabile: i punti raccolti in salita hanno rimpinguato il bottino delle squadre di appartenenza, contribuendo alla classifica finale dei vari team nel Campionato provinciale cicloturismo Uisp.