Ciclismo, una serata speciale ricordando Giovanni Iannelli

Poggio a Caiano, 30 ottobre 2024 - Una serata speciale al Circolo Mestolo D’Oro di Poggio a Caiano, per festeggiare la fine della stagione ciclistica, ricordando Giovanni Iannelli il giovane pratese morto nell’ottobre 2019 in occasione di una gara ciclistica in Piemonte. Il merito va a chi l’ha promossa, Franco e Francesco Chiuchiolo dirigenti di riferimento del C.F.F. Seanese con la collaborazione di Carlo, padre di Giovanni, che hanno voluto mettere in risalto la sensibilità dimostrata da Andrea Biancalani. Atleta toscano di Empoli, già amico e compagno di squadra di Iannelli, Andrea ha voluto dedicare la sua prima vittoria nei dilettanti ottenuta a fine stagione nell’89^ Targa Libero Ferrario in Lombardia all’amico morto 5 anni fa.

Un gesto apprezzato in maniera particolare da Carlo Iannelli e dalla sua famiglia, che ha voluto donare ad Andrea una targa di ringraziamento per il suo pensiero in memoria di Giovanni. Alla cerimonia la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni, gli assessori allo sport di Poggio a Caiano Piero Baroncelli (presente anche l’assessora Patrizia Cataldi) e di Carmignano Jacopo Palloni.

Tra i presenti anche i giovani atleti della Pol. Milleluci di Casalguidi società che ha tra i suoi direttori sportivi Franco Chiuchiolo. Per Andrea Biancalani l’autore del gesto e della dedica per l’amico, una medaglia da parte anche del Comune di Poggio a Caiano, che ha premiato nell’occasione anche l’ex professionista russo Evgenij Berzin che da anni risiede in provincia di Prato. Una targa a Biancalani anche dal Comune di Carmignano con alcune frasi pronunciate da Papa Francesco, sul valore dello sport non solo come forma d’intrattenimento.

La conclusione della bella iniziativa con le parole di Carlo Iannelli, che ha ringraziato Andrea Biancalani, Berzin, i due comuni, il C.F.F. Seanese, il Circolo Mestolo D'Oro, e tutti coloro che con loro presenza hanno ricordato “Giò” un giovane che resterà un esempio per tutti.

Antonio Mannori