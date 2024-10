Ciclismo, verso le elezioni: Maurizio Ciucci si candida

Buti (Pisa), 7 ottobre 2024 – Il pisano di Buti Maurizio Ciucci torna nuovamente alla carica, ripresentando la propria candidatura per il ruolo di vice presidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana alla prossima Assemblea elettiva in programma il 19 gennaio 2025 all’Hotel Hilton a Fiumicino. E come avvenne 4 anni or sono, la sua presenza sarà nel gruppo di Daniela Isetti candidata per la presidenza della Federciclismo per il prossimo quadriennio olimpico. Maurizio Ciucci è da sempre nel ciclismo, prima come atleta, quindi padre di Manuel che militò fino ai dilettanti come atleta, ed ancora dirigente della società “Una Bici X Tutti” di Pontedera. Ricordiamo che è stato inoltre prima presidente regionale dell’attività giovanile in Toscana e quindi coordinatore nazionale della Commissione Giovanile (dal 2013 al 2016), quindi nel gennaio del 2017 nell’Assemblea di Rovereto fu eletto con 78 voti consigliere nazionale della FCI. Ciucci ha saputo sempre farsi apprezzare e conoscere in quei ruoli ricoperti per le sue capacità. Quattro anni fa in quota tecnici, aveva presentato la candidatura per il ruolo di vice presidente nella squadra di Daniela Isetti ma non risultò eletto. Così ha deciso di riproporre la propria candidatura sempre per lo stessa poltrona, alle prossime elezioni e sempre nel gruppo Isetti.