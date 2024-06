Ciclismo/2. Pavullo, una festa per celebrare Luca Covili. Il 18° posto miglior piazzamento al Giro d’Italia

Pavullo festeggerà Luca Covili domani al parco il ’Paradiso dei pini’ alle ore 19. Alla serata organizzata dalla Ciclistica Pavullese con la regia di Mauro Maya Caselli saranno presenti ovviamente i dirigenti della società frignanese, con la folta schiera delle giovani promesse pavullesi, l’amministrazione comunale il presidente della provinciale della federciclismo modenese Enzo Varini e tutti sportivi che hanno tifato per il ventisettenne portacolori del team modenese-reggiano VF Group Bardiani. Covili, ricordiamo, ha concluso a Roma il 107° Giro d’Italia al 18° posto nella classifica generale, un risultato che migliora il suo piazzamento ottenuto nel 2022 quando si classificò 24° nella generale. L’edizione 2024 della corsa rosa prevedeva oltre settanta chilometri a cronometro specialità nella quale Luca non ha mai brillato in passato invece la preparazione in altura sull’Etna e la posizione nella bici da cronometro (foto) è riuscito a limitare i danni. Sin dalla tappa di Oropa quando Pogacar ha indossato la maglia rosa Covili è giunto a ridosso dei migliori, scalando sempre posizioni in classifica tappa dopo tappa. "La frazione tutta in terra campana da Pompei a Cusano Mutri è stata quella dove ho avuto possibilità di cogliere un piazzamento nella top ten – spiega il ciclista di Sant’Antonio – quando ero in fuga assieme a Pozzovivo ma nel finale ho pagato lo sforzo, mentre la peggiore è stata la penultima quella del Montegrappa nella quale ho ceduto già sul primo passaggio ed ho dovuto attingere alle ultime energie". Elio Giusti