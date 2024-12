Ciclocross, a Cinquale il nono Trofeo Cittadella dello Sport

Montignoso, 22 dicembre 2024 – In una giornata grigia, piuttosto fredda e piovigginosa, si è svolta a Cinquale in provincia di Massa Carrara, la nona edizione del Trofeo Cittadella dello Sport di ciclocross organizzata dalla Montignoso Ciclismo con la collaborazione di altre società della provincia. In palio anche i titoli toscani per le categorie B e C paralimpiche. Oltre alle gare ciclocampestri il programma è stato arricchito dalle premiazioni indette dal Comitato Provinciale presieduto da Maria Pardini, relative ai Campioni Provinciali 2024 per le varie categorie ed alla Challenge Renato Pardini giovanissimi. La tradizionale ciclocampestre si è aperta al mattino con le due gare per Juniores e Master e quella Open, uomini e donne. Il primo successo in assoluto firmato da Danilo Bartoli, juniores pisano del G.S. Stabbia, mentre nella seconda gara mattutina ha prevalso l’under 23 Matteo Spanio. Nel pomeriggio la gare giovanile con successo assoluto dell’allievo 2° anno Marco Spanio. Prossimo appuntamento con il ciclocross in Toscana domenica prossima 29 dicembre a Quarrata in provincia di Pistoia. LE CLASSIFICHE OPEN: 1)Matteo Spanio (Sorgente Pradipozzo) – Under 23 – 2)Alessandro Nannini (Borgonuovo); 3)David Masi (Bottecchia Factory Team) – 1° élite – 4)Mattia Di Felice (Seanese Jolly Estintori); 5)Davide Mattacchioni (Borgonuovo). ALLIEVI (2° anno): 1)Marco Spanio (Sorgente Pradipozzo); 2)Thomas Vecchi (Camping Arzona Isolservice). ALLIEVI (1° anno): 1)Francesco Dodducci (Itala 1907); 2)Filippo Franchi (Camping Arizona Isolservice). ESORDIENTI: 1)Lorenzo Sardi (Elba Bike); 2)Filippo Belloni (Villafranca); 3)Federico Municchi (Team Siena Bike); 4)Marco Lepri (idem); 5)Damiano Tracolli (Foligno Camping Team). DONNE ELITE: 1)Alessia Bulleri (Cycling Café Racing Team). DONNE ALLIEVE: 1)Asia Cortesi (Elba Bike). DONNE ESORDIENTI: 1)Aurora Bolletta (Foligno Cycling Team); 2)Alyssa Di Girolamo (G.S. Mosole). GIOVANISSIMI G6: 1)Filippo Battistelli (V.C. Racing Assisi Bastia); 2)Mattia Meniconi (Pol. Albergo); 3)Niccolò Mauro (Elba Bike); 4)Tommaso Pegoraro (Pedale Sarzanese); 5)Leonardo Cafà (Pedale Sarzanese). FEMMINE G6: 1)Alessandra Luna (Foligno Cycling Team). PARALIMPICI CAT. MC4: 1)Francesco Mottola (Paralimpico Difesa). CAT. MB: 1)Marco Lemmetti (Vigili del Fuoco Massa). AMATORI: Hanno vinto nelle varie categorie Stefano Panti (Elite-master), Daniel Rocchiccioli (M1), Federico De Simone (M2), Nicola Barletta (M3), Emanuele Sani (M4), Alessandro Timitelli (M5); Daniele Messeri (M6), Stefano Calascioni (M7), Luca Coppini (M8), Elisa Fontanelli (W3), Beatrice Mistretta (W6).