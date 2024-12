Ciclocross, a Le Sieci ultima prova del Trofeo Florence

Pontassieve, 19 dicembre 2024 - Si svolgerà domenica mattina 22 dicembre a Le Sieci, la settima e conclusiva prova del Circuito Florence Supercross, la manifestazione ciclocampestre che ha avuto un ottimo successo nelle sei prove precedenti svoltesi in provincia, sotto l’egida dell’Uisp di Firenze. Organizzata dalla Pol. Sieci con il patrocinio del Comune di Pontassieve, la gara prevede come essendo ultima prova punteggio doppio, e sono ammesse oltre alle bici da ciclocross anche quelle di mountain bike e gravel, mentre possono prendervi parte gli atleti tesserati Uisp, Fci, ed altri Enti riconosciuti dal CONI, in regola con il tesseramento 2024/2025. Il ritrovo è fissato presso la sede della società organizzatrice, mentre la partenza sarà unica alle ore 10, se il numero dei concorrenti al via sarà inferiore a 105, altrimenti saranno due le partenze. La durata della gara prevista è di 45 minuti più un giro del circuito previsto. Al termine della manifestazione si svolgerà anche la premiazione finale del “Circuito Florence Supercross” la cui classifica finale è aperta a tutti i tesserati.