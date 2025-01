Ciclocross. Andrea Colombo. Al Vittoria Park la prima vittoria

Dopo quattro mesi di insistenza la sua perseveranza è stata premiata. Finalmente Andrea Colombo ha potuto gioire per la prima vittoria nel ciclocross. L’ha ottenuta a Brembate Sopra, nella Bergamasca, dove si è svolta l’ottava e ultima prova del Trofeo Lombardia-Memorial Claudia Bonfanti. Così il 15enne del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso, che abita a Oggiono nel Lecchese, si è tolto la soddisfazione di alzare le braccia al cielo conquistando sotto la pioggia un successo cercato fin dal 29 settembre 2024. Al Vittoria Park di Brembate, Colombo si è imposto per distacco tra gli allievi di secondo anno anticipando Brian Borgonovo dell’Unione Ciclistica Costamasnaga e Marco Crocè della CX Devo Accademy. Al trionfo di Colombo si aggiunge quello di Irene Oneda, terza classificata di giornata, che in base al punteggio si è assicurata la classifica generale della Challenge Trofeo Lombardia per la categoria Donne Open. Infine, nella gara riservata agli esordienti di secondo anno undicesimo posto per Alessio Bozza della Salus Seregno. Tra gli esordienti primo anno, nono posto per Andrea Del Bel Belluz della Brugherio Sportiva.

Dan.Vig.