Ciclocross, i campioni toscani nella gara di Uliveto Terme

Uliveto Terme (Pisa), 24 novembre 2024 - Poco più di 120 concorrenti hanno preso parte a Uliveto Terme nei pressi del campo sportivo Giuliano Taccola al Campionato Toscano di ciclocross organizzato dalla MBAcademy con il patrocinio del Comune di Vicopisano. In palio per la gara il Trofeo Graziano e Sergio Bartoli, mentre la prova dello Short Track era valevole per il Trofeo Massimo Bartoli. Il circuito scelto dagli organizzatori era lungo 2 km e 400 metri. Scontato il successo di campionessa toscana donne junior, di Elisa Ferri l’atleta di San Giovanni Valdarno della Airport Services Guerciotti e del fratello l’under 23 Tommaso che si è affermato nella gara maschile Open precedendo Filippo Cecchi che ha conquistato invece la maglia di campione toscano élite. Altri protagonisti lo junior valdarnese Ceccarelli, così come la Kabetaj prima Under 23, la Di Girolamo tra le élite, e gli allievi aretini Frosini e Roggi, mentre tra gli esordienti titolo al livornese Sardi. Una bella manifestazione, ben organizzata, presente anche il presidente del Comitato Regionale Toscana, Saverio Metti e lavoro impeccabile come sempre di Segreteria Gare.it con Christian Ferrari. Queste le classifiche.

OPEN MASCHILE: 1)Tommaso Ferri (Airport Services Guerciotti) – Campione Toscano Under 23 – 2)Filippo Cecchi (Bike Academy Marchini) – Campione Toscano Elite – 3)Alessio Giannelli (Borgonuovo); 4)Matteo Spanio (Sorgente Pradipozzo); 5)Nicola Parenti (Bike Academy). JUNIORES: 1)Brian Ceccarelli (Team Siena Bike) – Campione Toscano – 2)Emanuele Ferruzzi (Pol. Monsummanese); 3)Matteo Luci (idem); 4)Davide Bondi (Pedale Sarzanese); 5)Gabriele Squillace (Sancascianese).

ALLIEVI 2° ANNO: 1)Tommaso Roggi (Sorgente Pradipozzo) – Campione Toscano – 2)Daniel Sani (Scuola MTB Cinghiali); 3)Marco Spanio (Sorgente Pradipozzo); 4)Edoardo Mocci (Guspini); 5)Stefano Niccolini (Sancascianese).

ALLIEVI 1° ANNO: 1)Riccardo Frosini (Montegrappa) – Campione Toscano – 2)Tommaso Cappelli (idem); 3)Daniele Fabbri (Club Appenninico 1907); 4)Pietro Rododendro (Elba Bike); 5)Guido Fontani (Olimpia Valdarnese).

ESORDIENTI 2° ANNO: 1)Lorenzo Sardi (Elba Bike) – Campione Toscano – 2)Oliver Benetti (Ceretolese); 3)Alessandro Turini (Costa Etrusca); 4)Federico Municchi (Team Siena Bike); 5)Filippo Belloni (Villafranca).

DONNE OPEN: 1)Elisa Ferri (Airport Services Guerciotti) – Campionessa Toscana junior – 2)Nicole Azzetti (Zanolini Q36.5 Sudtirol); 3)Angelica Coluccini (Jam’s Bike Team Buja); 4)Emma Franceschini (idem); 5)Ginevra Di Girolamo (Horizon Cycling Club).

DONNE ELITE: 1)Aurora Bolletta (Foligno); 2)Alyssa Di Girolamo (G.S. Mosole) – Campionessa Toscana élite –

DONNE UNDER 23: 1)Nelia Kabetaj (Airport Services Guerciotti) – Campionessa Toscana – 2)Anna Rododendro (Elba Bike); 3)Vittoria Rizzo (Termo La Spezia).

ALLIEVE: 1)Gioia Costa (Elba Bike) – Campionessa Toscana 1° anno – 2)Nicoletta Brandi (idem) – Campionessa Toscana 2° anno – 3)Asia Cortesi (idem).

GIOVANISSIMI G6: 1)Filippo Battistelli (V.C. Racing Assisi Bastia); 2)Mattia Meniconi (Pol. Albergo); 3)Niccolò Mauro (Elba Bike); 4)Tommaso Pegioraro (Pedale Sarzanese); 5)Niccolò Grella (Pedale Senese).

FEMMINE: 1)Ilary Ceccarelli (Olimpia Valdarnese); 2)Alessandra Luna (Foligno); 3)Emma Lepore (Donoratico); 4)Livia Gismant (idem).

AMATORI: Hanno vinto il titolo toscano Stefano Panti (ELMT), Daniel Rocchiccioli (Master 1), Federico De Simone (M2), Filippo Moscatelli (M3), Emanuel Sani (M4), Alessandro Timitelli (M5), Daniele Messano (M6), Stefano Bianchini (M7), Luca Coppini (M8), Annalisa Fontanelli (W3), Beatrice Mistretta (W6).