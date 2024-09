Ciclocross. Il Giro delle Regioni fa tappa al Corridomnia

Domani la carovana del massimo circuito nazionale pratistico torna a piantare le tende nel verde del CorridoMnia Shopping Park, sulla riva destra del fiume Chienti. A Corridonia (all’insegna del "bentornati" nella Terra delle Armonie Ciclistiche Maceratesi) si disputa la prima tappa del Giro delle Regioni di Ciclocross, nuova denominazione del Giro d’Italia autunnale-invernale, la cui sostanza ed il cui prestigio rimangono gli stessi.

È di nuovo la classica giornata piena, dal ritrovo di primo mattino all’arrivederci del tardo pomeriggio. Sul piano agonistico e promozionale, aprono i master (alle 9) e chiudono gli allievi (che escono dai blocchi alle 15,30) per una giornata ricca di appuntamenti.

La prova d’apertura del Giro porta la firma del Bike Italia Tour presieduto da Francesco Baldoni, affiancato in primis dalla Federciclismo Macerata guidata da Carlo Pasqualini. La visione ospitale è sempre quella del Centro commerciale CorridoMnia di patron Alfio Caccamo, che mette a disposizione gli ampi spazi e le invidiabili strutture logistiche a beneficio dell’atteso mezzo migliaio di crossisti e dei numerosi tecnici-accompagnatori per una manifestazione che ogni volta richiama tante persone e soprattutto molti appassionati. Come sempre sarà l’occasione per avere una giornata con oltre cinque/seicento atleti, a partire dai piccoli, sino ai professionisti, provenienti dalle diverse regioni d’Italia.

I promotori alzano così ancora una volta l’asticella del record della continuità: è la sesta volta consecutiva che Corridonia si traduce in crocevia campestre dei talenti e dei funamboli italiani, in passerella sull’anello disegnato da Lanfranco Passarini dal 2019. L’elevato livello tecnico è garantito ed attestato dalle edizioni precedenti. Basti solamente ricordare il nome di Stefano Viezzi: dominatore l’anno scorso del Gran Premio Città di Corridonia – Trofeo CorridoMnia, prima di laurearsi campione del mondo juniores.

Complessivamente, il progetto promozionale si avvale della forte visibilità multimediale (Ciclismo-Turismo, Ruote e Cultura), ispirato e sostenuto dal capitolino Team Romano Scotti, a cui si deve il concepimento e la regia dell’intero Giro delle Regioni di Ciclocross, coordinato da Fausto Scotti (già anche campione italiano e commissario tecnico azzurro). All’unisono, opera il Club Corridonia presieduto da Mario Cartechini. Vicinissimo il patrocinatore Comune di Corridonia, il cui "arrivederci" nell’ottobre 2023 è stato dato dal sindaco Giuliana Giampaoli e dalla vicesindaca Nelia Calvigioni.

Umberto Martinelli