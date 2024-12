Ciclocross. La Salus e la Fiorin attaccano gli sterrati di Lurago e Gallipoli

La Top Class di Lurago d’Erba e l’ultima tappa del Giro delle Regioni a Gallipoli tengono banco in questa domenica di Ciclocross. Tra le squadre più attese alla competizione lariana promossa dall’Unione Ciclistica Olympic Lambrugo Lurago, spiccano i gialloblù della Salus Seregno di Marco Moretto. Il programma prevede le categorie giovanili dalla G6 agli Allievi, Juniores, Open maschile e femminile compreso i Cicloamatori-Master. Il ritrovo è fissato nel piazzale Carlo Porta alle 8.30. Inizio gare 10.30. A Gallipoli, in Puglia, va in scena l’atto finale del Giro delle Regioni a tappe. La Brianza sarà rappresentata dall’allievo Andrea Colombo del GS Cicli Fiorin e dallo junior Mirco Sasso della Salus Seregno recente vincitore del campionato Pugliese. Infine la lissonese Rebecca Gariboldi (Ale Cycling Team) sarà alla partenza della sesta prova della Coppa del Mondo per donne elite, che oggi pomeriggio si svolgerà nella località belga di Zonhoven.

Dan.Vig.