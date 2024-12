Ciclocross. La Salus Seregno trionfa con Michel Careri

È ancora la Salus Seregno a festeggiare nel Ciclocross. In occasione del Gran Premio Guerciotti ieri al Vittoria Park di Brembate Sopra nella Bergamasca, la formazione brianzola presieduta da Marco Moretto ha colto l’ennesima vittoria grazie a Michel Careri. Il corridore valdostano, classe 2010 originario di Saint Marcel, ha conquistato il successo nella gara riservata agli allievi di primo anno. Careri, alla sesta affermazione in stagione, ha fin da subito preso le posizioni di testa per poi involarsi in solitaria verso la conclusione. Al traguardo ha preceduto Alessio Borile e il compagno di squadra, il monzese Matteo Jacopo Gualtieri. La giornata ha riservato inoltre il secondo posto a Nicolò Maglietti, il terzo a Sara Peruta e Giovanni Bosio e il quarto ad Amelie Cerise tutti della Salus Seregno. In casa del GS Cicli Fiorin, da registrare la quarta piazza di Isabel Di Sciuva, la quinta di Lorenzo Milani e la settima di Andrea Colombo. Infine, sesto Massimo Lorenzo Ghelfi, e nona posizione a Matilde Anselmi e Davide Enrico Ghezzi. Oggi, sempre al Vittoria Park, gareggiano le categorie maggiori nel Gran Premio internazionale Mamma e Papà Guerciotti. I brianzoli in corsa sono la lissonese Rebecca Gariboldi (Ale Cycling Team), Elisa Giangrasso della Salus Seregno, Irene Oneda del GS Cicli Fiorin, il medese Matteo Villa del Gruppo Ciclistico Montegrappa e il cesanese Daniele Longoni del Pool Cantù-GB Junior.

Dan.Vig.