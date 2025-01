Ciclocross. Pietro Pavoni vince a Potenza Picena

Vince a Potenza Picena il settempedano Pietro Pavoni alla prima apparizione nella Fertesino Cross Cup. Con il nuovo anno, il biancoceleste del Team Co.Bo. Pavoni è Master, dopo essere stato a lungo maestro élite ultratitolato. La seconda gara nel ciclodromo ‘Marzio Rinaldoni’ è vinta da Lucio Griccini (Veterani A, Abitacolo - Rapagnano). Primati di settore per Mauro Mercuri (Gentleman B), Franco Di Vita (Supergentlemen B), Maurizio Campanari (Supergentlemen C), Cinzia Zacconi (Donne, davanti a Elena Bonacci).

Classifiche Assolute

Prima corsa: 1.Pietro Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni); 2.Alessandro Diletti (Team Cingolani); 3.Alberto Laloni (Petrignano); 4.Paolo Pavoni (Team Co.Bo.); 5.Andrea Fonti (New Mario Pupilli); 6.Giovanni Lattanzi (New Limits Monturanese); 7.Jacopo Costanzi (Montegiorgese); 8.Massimo Viozzi (New Mario Pupilli); 9.Mauro Mercuri (Xtreme Bike Team); 10.Alessio Olivi (Team Cingolani).

Seconda corsa: 1.Lucio Griccini (Abitacolo Sport Club); 2.Federico Di Gianluca (Team Eventi Ciclismo); 3.Sabino Giovine (100% Bike); 4.Mirko Meschini (New Mario Pupilli); 5.Luca Re (Bike Racing Team); 6.Giuseppe Paolino (Petrignano); 7.Gianluca Censi (Abitacolo); 8.Gabriele Viozzi (New Mario Pupilli); 9.Stefano Bollini (Frecce Rosse); 10.Walter Funari (Xtreme Bike Team).

Umberto Martinelli