Conto alla rovescia. Ciclocross della Vigilia. Tutto pronto ad Albiate. Attesi oltre 300 atleti

Cresce l’attesa per la 28esima edizione del Ciclocross della Vigilia-Ciao Giò, una della più prestigiose manifestazioni regionali del settore, che quest’anno terrà a battesimo il primo Trofeo Lucio Cantù in ricordo dell’ex giudice di gara scomparso a ottobre. L’appuntamento è per il 24 dicembre al Parco Villa Campello di Albiate, dove avrà luogo la gara organizzata dalla SMO Management Organization di Fabio Perego con la collaborazione degli amici di Giò (Giovanni Bartesaghi) e dell’Ammminstrazione comunale con la sindaca Vanessa Gallo. Tra le novità l’ingresso delle categorie Giovanissimi G6 maschile e femminile a completare il lotto dei partecipanti che secondo le previsioni dovrebbero superare i 300 iscritti. Tra i sostenitori del Cross della Vigilia, System Cars di Ambrogio Romanò e Salmilano di Mario Molteni. L’evento si propone inoltre quale test in vista della Coppa Italia e dei Campionati Italiani Giovanili di Follonica.

Dan.Vig.