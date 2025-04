Coppa Italia di B: Galatone trionfa a Fasano contro Codyeco Lupi

La Coppa Italia di B, disputata a Fasano in provincia di Brindisi, va ai leccesi del Galatone, vittoriosi per 3-1 sulla Codyeco Lupi. Questa la successione dei set: 25-16; 23-25; 25-22; 25-23. I salentini hanno praticamente giocato in casa, contando – molto più dei santacrocesi – sul fattore campo, nonostante questi fossero stati seguiti in Puglia dai loro più affezionati sostenitori. La gara è stata molto equilibrata con un finale di quarto set in cui ci sono state due palle contestate dai biancorossi di Pagliai. La prima sul punto del 24-22 e la seconda sul 25-23 per i leccesi. L’assenza del video check è stata determinante. Non si può giocare una finale, sospesa ad un filo, senza l’assistenza delle immagini nei momenti caldi. La gara ha visto le due squadre equivalersi dal secondo parziale in poi, dopo che il primo era stato vinto da Del Monte e compagni per 25-16. La Codyeco ha reagito bene, tenendo sempre sul chi vive i biancoverdi, con Mignano che ha chiamato di più in causa i centrali, rispetto alla semifinale del giorno precedente, vinta per 3-0 sui romani del Genzano. Galatone aveva invece prevalso per 3-1 sui veneti del Monselice. La finale di Fasano risultata aperta e spesso incerta anche se Miranda e soci hanno dato la leggera impressione di poter fare qualcosa di più. Tuttavia i Lupi sono sempre stati sul pezzo, giocando con pazienza, dote che spesso ha tolto certezze ai pugliesi. Nel quarto set le due squadre hanno accusato una certa fatica. Il finale ha visto Galatone portarsi sul 23-22 e qui ci sono state le due palle che la Codyeco ha contestato non trovandosi d’accordo con i due direttori di gara. Gli ultimi spunti sono stati di un finale concitato.

Marco Lepri