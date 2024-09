Ciclismo: irresistibile Hirschi nella Coppa Sabatini a Peccioli. Festa sulle strade toscane

Peccioli,12 settembre 2024 - La prima bella notizia per il Gp Città di Peccioli-72^ Coppa Sabatini e per gli organizzatori della Pecciolese è arrivata di buon mattino al ritrovo di partenza fissato all’interno della stadio comunale.

Al via con il numero uno vincitore nel 2023 anche lo svizzero Marc Hirschi della UAE Team Emirates, splendido vincitore domenica scorsa nel Gp di Larciano e favorito principale per tutti. Qualche ora più tardi è stato proprio lo svizzero l’autentico trionfatore della corsa con un attacco in salita a 36 km dalla conclusione.

Un Hirschi superlativo, più forte anche del vento e per lui quinta vittoria stagionale e doppietta, la sesta nella storia della corsa pecciolese.

“Non è facile avere nomi importanti al via di una gara – afferma il presidente della Pecciolese Luca Di Sandro - con i tanti impegni del calendario. Hirschi ha tenuto fede all’impegno e per la gara è stato un valore aggiunto”. Il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni ha premiato lo splendido vincitore. “Una gara che i pecciolesi amano, che ha una splendida storia con tanti vincitori illustri che sono tornati volentieri a Peccioli a anni di distanza come gli ultimi due Tafi e Chiappucci e questo Hirschi veramente scatenato. Grazie a chi lavora per questa corsa, con impegno e professionalità”. Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi ha premiato il secondo classificato Muhlberger.

“Due giornate riuscite di grande sport a tenere viva la tradizione ciclistica della Valdera”. Il presidente della Pecciolese Di Sandro ha premiato il terzo classificato Foldager, mentre per Marc Hirschi, la conquista anche della maglia colore oro, primo in classifica nella Challenge dedicata al grande Alfredo Martini.

La consegna del premio allo svizzero è avvenuta da parte di Antonio Mazzeo presidente del Consiglio Regionale della Toscana. L’edizione 2024 della gara di Peccioli “Il borgo dei borghi in Italia”, come è stato nominato nel 2024, si è svolta senza il sole, con un vento a tratti impetuoso, ma senza intoppi e incidenti.

Sette i protagonisti della fuga di giornata, tra i quali Lorenzo Milesi, il fidanzato di Vittoria Guazzini, l’olimpionica su pista di origine pecciolese festeggiata nei giorni scorsi proprio a Peccioli alla Galleria dei Giganti.

La fuga è stata definitivamente annullata a 36 km dal traguardo quando sul Muro di Greta nel centro di Peccioli è iniziato il volo fantastico di Hirschi fino al traguardo. Tra i toscani bene Kristian Sbaragli giunto quarto e Vincenzo Albanese nono.

“Sto veramente bene – afferma il vincitore – ringrazio i miei compagni di squadra, ora pensiamo al finale di stagione. Il mondiale del 29 settembre è nella mia Nazione, ma ci sono altri importanti obbiettivi prima della fine della stagione, importante mantenere questa condizione”.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Marc Hirschi (UAE Team Emirates) Km 196,7, in 4h53'00", alla media di km 43,500; 2) Gregor Mühlberger (Movistar) a 28"; 3) Anders Foldager (Jayco Alula); 4) Kristian Sbaragli (Corratec-Vini Fantini); 5) Axel Huens (TDT-Unibet) a 33"; 6) Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) a 58"; 7) Michael Storer (Tudor) a 1'05"; 8) Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA).