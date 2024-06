Coppa Zucchetti per baby. Luci favorito tra gli Allievi

di Giorgio Grassi

Appuntamento col ciclismo giovanile oggi a La Torre. Sono iscritti 283 corridori, di cui 120 Esordienti e 163 Allievi, per contendersi la 3 Coppa Zucchetti. Tre le gare: iniziano gli Esordienti del primo e secondo anno alle ore 10 e 11,30, nel pomeriggio alle 15 saranno di scena gli Allievi. Due percorsi su circuito, pianeggiante per gli Esordienti e tre per gli Allievi. Più impegnativo il tragitto degli Allievi con le salite di Caposelvi e La Torre, dove sono fissati partenze e arrivi.

Tra i favoriti Allievi il campione toscano Lorenzo Luci del Gs Iperfinish di Fucecchio, Tommaso Mazzarello del Pedale Toscano e Luciano Gaggioli (Valdinievole). Gli Esordienti del primo anno percorreranno due giri fino a Bucine, di Km 11,100 ciascuno, tre per quelli del secondo anno.

Gli Allievi dovranno fare un percorso più duro: -La Torre, Bucine, Levanella, Bivio per -La Torre, erta mozzafiato di Caposelvi, e salita per la Torre, km 70. Tre arrampicate che potrebbero decidere la gara, soprattutto quella del Caposelvi. La salita della Torre, ha un percorso completamente attraverso boschi ,con alternanza di salite e discese. Media la difficoltà tecnica. Un tratto della gara spettacolare, fra un ambiente incontaminato, da ammirare e gustare.

La cima di Caposelvi ha sempre fatto una grossa selezione, anche nella prima corsa primaverili dei dilettanti, che ha lanciato sempre corridori più forti per un per un arrivo solitario od un gruppetto ristretto. Organizza il Pedale Toscano sotto la direzione del segretario Luca Luman, direttori di corsa Fabrizio Carnasciali e Lorenzo Gori.