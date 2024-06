Da Cintolese a Capo Nord. L’impresa di Andrea Viola

I colori rossoblù del Gruppo Sportivo Circolo Ricreativo Cintolese in giro per l’Europa fino a raggiungere il Circolo Polare Artico. Li porta Andrea Viola, 27 anni, di Cintolese appena partito in bici per un viaggio di 5.400 chilometri per raggiungere la Norvegia e Capo Nord, per quella che è una vera e propria impresa. Alla partenza dalla Valdinievole c’erano a salutarlo i suoi familiari e la sindaca di Monsummano Terme Simona De Caro, che ha dato il via ufficiale a questo lunghissimo viaggio. E’ la prima volta che Andrea Viola prova un’impresa del genere, anche se in passato ha effettuato il cammino di Santiago di Compostela, dai Pirenei alla Galizia a piedi. Stavolta il ciclista tesserato per il gruppo Circolo Cintolese, affronta il viaggio in bici, ed occorre aggiungere senza nessuna assistenza al seguito, solo lui in sella alla sua fidatissima bici colore azzurro, per oltre cinquemila chilometri. Lasciata l’Italia passerà dall’Austria, Liechtenstein, Svizzera, Germania, Francia, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Finlandia per raggiungere la Norvegia costeggiandola fino a Capo Nord. Quest’ultimo è un promontorio sulla punta nord dell’isola di Mageroya nella parte più settentrionale della Norvegia. Il gusto dell’avventura, la passione per la bicicletta, scoprire emozioni nuove, sono alcuni degli aspetti che accompagnano Andrea in questo viaggio.

Antonio Mannori