Frecce tricolori in strada. Due giorni a "cronometro"

Tutto pronto per l’avvio dei Campionati italiani di ciclismo cronometro individuale 2024: appuntamento domani e giovedì sulle strade cittadine.

L’evento rappresenta una tappa fondamentale del Campionato italiano di ciclismo professionistico 2024 e fa parte del progetto Toscana tricolore, il quale prevede che tutte le gare dei campionati italiani Fci si svolgano in Toscana. Il tracciato pianeggiante sarà di 35 chilometri per gli uomini e 25 chilometri per donne e Under 23 con partenza e arrivo in viale della Repubblica. In gara anche il campione Filippo Ganna, che dopo questa tappa grossetana si ritirerà per prepararsi alle Olimpiadi.

"La nostra città – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – ancora una volta è al centro della scena sportiva. Saranno diverse centinaia le persone coinvolte dai Campionati italiani cronometro individuale 2024, oltre ai numerosissimi appassionati. Soddisfatto il presidente toscano della Federazione, Saverio Metti.

"Il progetto Toscana Tricolore 2024 – sottolinea – va a coronare un lavoro di tutto il comitato regionale toscano di Federciclismo rivolto alla valorizzazione di molti fattori della nostra tradizione regionale. Ringrazio la Federazione nazionale per averci dato la possibilità di provare questo nuovo format che speriamo sia un inizio per altri in futuro".