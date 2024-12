Giro 2025 a Lucca: record di biciclette e novità per il ciclismo lucchese

"Il 18 maggio 2025, due giorni prima della tappa del Giro che partirà da Lucca, grazie all’idea di Pierluigi Poli, ci candidiamo per lo show televisivo dei Record procurandoci 2200 biciclette che saranno posizionate in fila indiana per realizzare un cerchio sull’anello delle mura urbane: il più grande mai registrato prima". Così il confermato presidente del Comitato provinciale di Lucca della Federclismo, Pierluigi Castellani, sul 2025, quando la corsa rosa sarà ancora protagonista nella città dell’arborato cerchio, visto che ci sarà la cronometro individuale del 20 maggio da Lucca a Pisa e, il giorno seguente, il passaggio dalla Valle del Serchio con la scalata di San Pellegrino in Alpe.

Il Giro 2025 sarà presentato il prossimo 13 gennaio a Roma. Una vetrina eccezionale per tutto il movimento e per la città. Ma le novità non finiscono qui, come conferma Castellani. "Avremo – afferma il presidente – l’esordio, fra i dilettanti “Elite Under 23”, della Bike Academy di Guamo ed il passaggio alla categoria “Continental” della società del Gragnano, sempre nel territorio capannorese. Un team storico che ha vinto tanto fra gli “Elite Under 23” e che, con grandi sacrifici, ma anche con rinnovata ambizione, fa questo ingresso in “Continental” per confrontarsi in qualche gara con i professionisti. Direi un bel passo in avanti per dare maggiore visibilità al ciclismo lucchese".

"La Bike Academy – aggiunge Castellani – potrà contare sul contributo in corsa di Nicola Parenti, specialista nelle gare internazionali di ciclocross che avverrà a breve nella sua nuova stagione". "A Lucca – conclude il presidente – c’è stata una crescita di tesserati non indifferente. Molti eventi a livello organizzativo di prima fascia: dal campionato italiano di mountain bike al Ciocco, al “Città di Lucca” riservato ai dilettanti “Elite Under 23”, rivitalizzato dall’ Unione Ciclistica Lucchese, per ricordare anche i campionati italiani ”Esordienti“ e ”Allievi“ svoltisi a Marginone di Altopascio, a cura della società Us Marginone Toscogas. Da ricordare anche la vittoria di Francesca Baroni al campionato italiano di mountain bike".

Massimo Stefanini