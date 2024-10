Ciclismo: il Giro d'Italia 2025 in Umbria e Toscana

Firenze,24 ottobre 2024 – Quali saranno le località dell’Umbria e della Toscana interessate al prossimo Giro d’Italia? Seguiamo un po' quello che dovrebbe essere (usiamo il condizionale in attesa della presentazione ufficiale del 12 novembre) l’itinerario in Umbria e Toscana.

Nella prima regione dovrebbe essere Gubbio, la “Città di Pietra” famosa anche per la festa dei ceri, la sede di partenza della tappa con arrivo a Siena dopo un tratto di alcuni chilometri di strade bianche, sicuramente più lungo si dice rispetto a quello percorso quest’anno nella tappa da Torre del Lago a Rapolano Terme. Il giorno successivo all’arrivo nella Città del Palio, il Giro potrebbe osservare un giorno di riposo in Toscana per poi riprendere con la frazione a cronometro individuale da Lucca (dove il Giro ha fatto tappa nel 2024 dopo 39 anni con il successo del francese Benjamin Thomas) a Pisa. La pedana di partenza della crono potrebbe essere sulle celebri e storiche Mura Urbane, mentre si parla di un arrivo addirittura in Piazza dei Miracoli a Pisa. Sarebbe sicuramente una grande occasione di promozione per entrambe le città.

Tra l’altro l’ultimo arrivo della corsa rosa nella città delle Torre Pendente, risale addirittura al 1980 e fu anche in quella occasione una cronometro individuale con partenza da Pontedera, e successo conquistato dal danese Jorgen Marcussen. Nei 44 anni trascorsi da quel giorno ci sono stati solo passaggi di tappa, ma il Comune di Pisa presentò la sua candidatura per un arrivo di tappa lo scorso anno, con la speranza che la richiesta fosse accettata per l’edizione di quest’anno oppure nel 2025, e questa volta sembra proprio che l’obbiettivo sia stato centrato. Dopo la tappa di Pisa il Giro punterà verso il nord-Italia e si parla di una successiva partenza che potrebbe avvenire ancora in Versilia, con arrivo in una località della Provincia di Reggioonio Mannori