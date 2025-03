Ciclismo, Luppichini e Colonna vincitori assoluti a La Serra

San Miniato (Pisa), 3 marzo 2025 - Si è aperto a La Serra di San Miniato con la disputa della prima prova organizzata dal G.S. Ontraino, il Giro della Val d’Egola nell’ambito della Coppa Toscana Uisp 2025. I vincitori assoluti delle due gare sono risultati il pisano Samuele Luppichini, tesserato come EliteSport nella formazione della Speedy Bike, e il pistoiese Federico Colonna del Team Stefan. Il successo di Luppichini con una splendida volata davanti a Mikel Demiri (Team Promotech). Vincitori nelle rispettive categorie, Alessio Finocchi nei Master 1, Massimo Poccianti nei Master 2 (terzo assoluto), Davide Bianchi nei Master 3, Michele Massa nei Master 4. Anche nella seconda gara conclusione in volata e spunto vigoroso dell’ex professionista Federico Colonna, cicloamatore Master 5 del Team Stefan, mentre hanno prevalso nella classifiche di categoria anche Agostino del Monte (Gs Baglini Nodica) nei Master 6, Franco Trosino nei Master 7, Antonio Guarnotta (Carli Salviano) nei Master 8. In gara anche alcune rappresentanti femminili e successo per Federica Baldassatici del Team Stefan su Valeria Graffeo de La Belle Equipe. Le due gare pienamente riuscite.