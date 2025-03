Ciclismo, Tomassini e Barsottelli i più bravi a Borgo a Buggiano

Borgo a Buggiano (Pistoia), 3 marzo 2025 - Sono stati 113 gli atleti impegnati nel Gran Premio Bellavista, organizzato dalla Ciclistica Borgo a Buggiano in collaborazione con Moto Guzzi Prato-Angolo del Pirata. La corsa era anche valevole come ultima prova del Tour Moto Guzzi Prato. Il primo successo assoluto lo ha conquistato Marco Tomassini, Master 1 del Pedale Bellariese 2016 di Rimini che ha preceduto Calagreti del Team Alpin Massinelli, mentre con il terzo posto Lucio Margheriti (Il Monte) è stato il primo della categoria Master 3 davanti a Marzilli (Agliana Ciclismo). Il migliore tra gli Elite Sport invece, Emanuele Sciamanna (Olimpia Cycling Team). Nella seconda gara successo assoluto del Master 6 Massimo Barsottelli (Speedy Bike) grazie a uno scatto finale che gli ha permesso di anticipare Gabriele Simoni del Ciclo Team San Ginese il migliore tra i Master 5. Gli altri successi di categoria per Stefano Martin (New Mt Bike Team 2001) e Rinaldo Barabotti (Cicli Puccinelli) nei Master 8. Infine tra le rappresentanti femminili si è imposta la campionessa Italiana Valentina Pierotti (Angolo del Pirata) nei confronti di Alessandra Lari (Bicisport Sanguinetti) e Kelly Sichi (Cycling Team Zerosei). Una bella manifestazione quella di Borgo a Buggiano la località celebra anche per ospitare il 18 agosto di ogni anno la Coppa Pietro Linari, gara nazionale per la categoria juniores.