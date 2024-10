Il Ciclocross a Cremona. Gariboldi chiude seconda

La piazza d’onore di Rebecca Gariboldi a Salvirola, i successi degli allievi Nicholas Scalorbi ed Anna Mucciarini spiccano tra i risultati in chiave modenese nell’ultima domenica di ottobre. La portacolori dell’Ale Cycling Team Modena Rebecca Gariboldi dopo il quarto posto nell’internazionale di Brugherio, è stata superata da un incontenibile azzurra Carlotta Borello nell’internazionale di Salvirola (Cremona) con la compagna di colori Eva Lechner che si è fermata ai piedi del podio mentre l’Under 23 Giada Martinoli ha concluso ancora nella top five di categoria ed 11^ assoluta completando la giornata positiva della compagine diretta da Milena Cavani. A Spilamberto dopo la mattina dedicata ai master con la 3^ tappa del Trofeo Modenese 31° G.P. Azienda Agricola Davide Montanari nel pomeriggio hanno gareggiato le categorie giovanili valida per il Memorial Adriano Montanari che ha visto la presenza della campionessa europea Gaia Masetti per le premiazioni, Tra gli esordienti del 1° anno vittoria del bolognese Manuel Balboni(Bonzagni) con i modenesi che hanno concluso 4° Vittorio Giovanni Stefanelli e 6° Jacopo Vallese (Cicl,Maranello) e 5° Andrea Mucciarini (A.C.Serramazzoni) e tra quelli del 2° anno successo del romagnolo Tommaso Rossi (Forti e Liberi Forli) con i gialloblù Francesco Giaconelli (10°) ed Alessio Bonfiglioli (11°) della Ciclistica Maranello. Secondo gradino del podio per la donna esordiente Stella Ferrari (Ale Cycling Team) preceduta dalla piacentina Alessia Di Girolamo. Pronostico rispettato tra gli allievi con dominio del leader del Mastercross Emilia , Nicholas Scalorbi (Ale Cycling Team Modena) e nella lotta per gli altri gradini del podio ha avuto la meglio Riccardo Collina (A Favore del Ciclismo) che ha preceduto Nicolò Fiumara(3°) e Samuele Boschetti (6°) dell’Ale Cycling Team Modena. Tra le donne allieve successo della serramazzonese Anna Mucciarini (S.C.Mazzano) protagonista sia su strada che su pista nella stagione appena conclusa. Nelle gare riservate agli juniores vittorie del fidentino Samuele Paganuzzi tra i maschi e della piacentina Ginevra Di Girolamo (Horizons) tra le donne.