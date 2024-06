Il Giro della Slovenia. Terzo il camerte Pellizzari

Nuovo podio, nuova maglia e nuovo primato per il ventenne professionista Giulio Pellizzari. Il ‘Gioiellino di Camerino’ si è classificato terzo al Tour of Slovenia a 26“ dal leader Giovanni Aleotti, la casacca bianca di miglior giovane, la doppia presenza nelle tappe più severe (4ª e 5ª di giornata), la vittoria di squadra conquistata assieme ai compagni della VF Group - Bardiani CSF – Faizanè. Il talento si conferma ai piani alti delle due ruote, dopo aver smaltito le scorie accumulate al Giro d’Italia.

Il Giro di Slovenia premia il modenese Aleotti (Bora Hansgrohe), caro ai ciclofili anche per il successo nel Cappello d’Oro cadetto del 2020. Argento allo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain Victorious). In evidenza Valerio Conti, allievo laziale mattatore nella ‘Leopardiana’ Sarnano-Recanati del 2009. La stagione continua ad essere intensa per il fondista scalatore camerte, la cui gamba gira e dovrebbe continuare a girare fino a ottobre. Giulio ora ‘tifa e tira’ per le sue Terre dei Varano, a beneficio delle quali ha girato un video, invitando i ciclofili alla Tregiorni Tricolore di questo classico penultimo fine settimana di giugno.

Umberto Martinelli