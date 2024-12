Il Team Franco Ballerini anche con una squadra femminile

Pistoia, 23 dicembre 2024 – Novità per il Team Franco Ballerini-Cesaro nella prossima stagione. La società infatti per la prima volta farà il suo debutto nel settore femminile, con la creazione di un terzetto di giovani atlete, tutte provenienti dal Team Cesaro, pronte ad iniziare questa avventura. Le atlete sono le allieve Giulia Vito e Roberta Cesaro, ed Emanuela Sferragatta, al suo primo anno nella categoria esordienti. La scelta di queste giovani rappresenta un primo passo significativo verso la costruzione di una squadra solida e competitiva, con l’obiettivo di crescere e affermarsi. “Sono felice di questo nuovo capitolo – dichiara il presidente del Team Franco Ballerini, Franco Miniati – sarà un’esperienza nuova per noi. Quando mi è stata proposta questa opportunità, l’ho accolta con grande entusiasmo. Le ragazze del team campano hanno grande potenziale e sono certo che troveranno le condizioni ideali per crescere ed esprimersi al meglio”. Soddisfatto anche il direttore sportivo Aurelio Cesaro. “Questo ampliamento dell’organico è la conferma che abbiamo lavorato bene e con grande soddisfazione, tanto da decidere di proseguire la partnership nel ciclismo maschile e di aprire anche al settore femminile. Abbiamo scelto tre atlete promettenti, con la speranza di ampliare ulteriormente il team in futuro”.