Juniores Anastasia trionfa nel Trofeo Buffoni. Va in fuga e batte Galbusera nella volata a due

Va a Tommaso Anastasia la 55ª edizione del Trofeo Buffoni a Montignoso. Il ciclista veronese, classe 2006, portacolori del Team Autozai Contri, ha vinto la volata a due davanti a Pietro Galbusera del Pool Cantù Gb Junior e si è così aggiudicato la tradizionale corsa ciclistica dedicata alla categoria Juniores che anche quest’anno, nonostante la data inusuale causata dal rinvio per maltempo dell’appuntamento dell’8 settembre, ha offerto un bello spettacolo ai tanti appassionati che hanno affollato le strade di Montignoso, Forte dei Marmi e Pietrasanta, i Comuni toccati dai 126,7 km del percorso. Sul gradino più basso del podio è salito Ludovico Maria Mellano, alfiere del Team F.lli Giorgi, che negli ultimi metri di gara si è messo alle spalle Enea Sambinello (Team Vangi Sama Ricambi) e Nicholas Travella (Pool Cantù Gb Junior), con cui aveva composto un terzetto che non è riuscito a rientrare in contatto con la coppia di testa. I due battistrada hanno chiuso con oltre 2 minuti di vantaggio sui primi inseguitori dopo averli staccati con coraggio all’inizio dei ‘Giri della Fortezza’. Anastasia e Galbusera hanno infatti approfittato di un certo marcamento tra i maggiori favoriti lanciando con successo la fuga con largo anticipo.

Come da pronostico il percorso – che dal ponte sul fiume Versila del Cinquale conduceva fino alla frazione di Piazza, di fronte alla storica sede del Comune di Montignoso, dopo i 10 anelli del ‘Circuito del Mare’ e i 6 giri del celebre ‘Circuito della Fortezza’ che comprende la ripida salita al Castello Aghinolfi – si è rivelato ancora una volta molto selettivo. Dei 110 partenti (118 gli iscritti), in rappresentanza di 20 squadre italiane provenienti da ogni angolo della penisola e dagli inglesi del Velo Club Londres, sono stati solamente 27 i corridori a varcare lo striscione di arrivo, che quest’anno è stato posto 500 metri più a monte rispetto al passato per un tostissimo ultimo chilometro tutto in salita.

Ordine d’arrivo: 1) Tommaso Anastasia (Autozai Contri) che ha coperto 126,700 metri in 2h59’1’’ alla media di 41,857 km/h; 2) Pietro Galbusera (Pool Cantù Gb Junior) st.; 3) Ludovico Mellano (Team F.lli Giorgi) a 2’05“; 4) Enea Sambinello (Vangi Il Pirata Sama Ricambi) st.; 5) Nicholas Travella (Pool Cantù Gb Junior) 2’06“; 6) Thomas Doghetti (Pool Cantù GB Junior) a 2’15“; 7) Giacomo Rosato (Team F.lli Giorgi) a 2’42“; 8) Simone Galbusera (Pool Cantù Gb Junior) a 3’03“; 9) Luca Morlino (Pool Cantù Gb Junior) st.; 10) Pierluigi Garbi (Autozai Contri) a 3’27“.

Alessandro Salvetti