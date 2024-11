La spettacolare scalata della Salus. Quattro vittorie e due posti d’onore sugli sterrati del Ciclocross giovanile

Raffica di successi ai vertici del Ciclocross nazionale per la Salus Seregno. La squadra giovanile brianzola ha dato spettacolo a Solbiate Olona, nel Varesotto, dove si è tenuta la 63sima edizione del tradizionale Cross-Top Class reso celebre dalla scalinata di 165 gradini. La Salus ha conquistato quattro vittorie e due secondi posti confermando la sua crescita. I trionfi sono stati firmati dagli allievi Michel Careri e Giovanni Bosio, dall’allieva Matilde Anselmi e dalla esordiente Amelie Cerise. "È stata una fantastica domenica - racconta il presidente Marco Moretto -. I ragazzi sono andati oltre le aspettative e questo anche grazie al lavoro di tecnici e accompagnatori. Questi successi sono figli del rilancio di una storica e gloriosa società come la Salus di cui mi sono preso carico alla fine del 2022". L’incredibile serie di affermazioni è stata aperta dalla giovanissima Cerise che ha preceduto Carolina Signorelli e Camilla Isorni del GS Cicli Fiorin. A seguire la vittoria di Careri tra gli allievi primo anno davanti al monzese e compagno di squadra Matteo Jacopo Gualtieri. Chiude il podio Mattia Ostinelli. Nella gara del secondo anno ha vinto Bosio, quinto Andrea Colombo, nono Lorenzo Milani e decimo Manuel Roccia tutti della Fiorin, settimo Lorenzo Massimo Ghelfi per i colori di Seregno.

Tra le allieve Anselmi ha superato Beatrice Maifrè ed Eva Ghilotti, mentre la Fiorin piazza in quarta battuta Isabel Di Sciuva. Vittoria sfiorata invece per Sara Peruta (Salus) con le allieve di secondo anno dove si è imposta Mariachiara Signorelli. Tra gli juniores secondo posto per il cesanese Daniele Longoni (Pool Cantù-GB Junior) e per Elisa Giangrasso (Salus). Infine, sesto Davide Enrico Ghezzi (Salus), ottavo Andrea Pierobon (Fiorin) e decimo Alessio Bozza (Salus) con gli esordienti.