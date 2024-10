L’annata straodinaria di Cesano. Si chiude con la Coppa Italia per le super cicliste di Roncolato

Con le sue ragazze, Guido Roncolato si è tolto grandissime soddisfazioni, come dimostrano i risultati conseguiti nella categoria donne esordienti e allieve della Società Ciclistica Cesano Maderno presieduta da Giuseppe Fontana. Una stagione a tutta velocità in cui le giovani atlete si sono imposte alla grande. L’annata agonistica si è conclusa domenica scorsa col trionfo in Coppa Italia come spiega il direttore sportivo del team di Cesano Maderno: "Abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio anno, e per me dirigere queste ragazze non è stato un peso, ma un onore e un privilegio. Ci siamo divertiti con tutto il mio staff, le atlete sono state eccezionali e sono davvero orgoglioso di tutte.

Il trionfo in Coppa Italia è stata la ciliegina sulla torta anche perché mancava da 19 anni. Volevamo fare bene e ci siamo riusciti. Così avremo tutte le maglie del 2025 con lo scudetto". Ventidue successi su strada, due maglie tricolori in pista con Giulia Costa Staricco e Giulia Lombardi, e due medaglie d’argento con Nicole Bracco e Emma Colombo; titoli lombardi e provinciali, la classifica finale della Challenge Trofeo Rosa e la Coppa Italia come fiore all’occhiello di un’immensa stagione. Un lavoro di squadra a Cesano Maderno, dove c’è gente competente e appassionata che con Roncolato sono stati i pilastri di un gruppo davvero tosto: da Deborah a Sharon Rigamonti, da Silvia Valtorta a Giorgio Andreon, da Andrea Borgonovo a Enrico Mariani per finire con Agostino Rigamonti e il preparatore Umberto Cantatore. Chiudamo con la rivelazione Nicole Bracco, classe 2011, che a novembre riceverà il prestigioso “Oscar TuttoBici“.

Danilo Viganò