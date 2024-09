Le ragazze volano in pista. Seveso e Cesano al top

Finisce 2 a 2 il match su pista tra le ragazze del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Seveso e della Società Ciclistica Cesano Maderno. Teatro della sfida, i Campionati provinciali milanesi al velodromo comunale di Busto Garolfo. Isabel Di Sciuva e Rebecca Fiscarelli hanno conquistato il successo nell’Omnium donne esordienti e allieve, mentre le cesanesi Martina Pianta e Giulia Lombardi hanno centrato il titolo provinciale esordienti di primo e secondo anno. Il meeting su pista è dunque stato dominato dalle squadre brianzole che confermano la loro predisposizione per questo genere di competizioni. Analizzando le prove agonistiche, Fiscarelli ha vinto l’Omnium allieve battendo Giulia Costa Staricco e Michele Zucca del Cesano Maderno, mentre Emma Colombo si è classificata in quinta posizione. Tra le esordienti Di Sciuva (al centro nella foto) si è lasciata alle spalle tre atlete del sodalizio cesanese: Lombardi, Pianta e Vittoria Vitillo (quarta), mentre in quinta battuta si è posizionata Anna Caccia, compagna di colori della vincitrice. Sesta Melanie Bosonin, settima Ingrid Corneo e nona Camilla Isorni a completare i piazzamenti brianzoli.

Sul fronte delle gare maschili, quinto posto di Andrea Pierobon (Cicli Fiorin) con gli esordienti, dove si è imposto Samuele Matteini della Equipe Corbettese. Matteo Maggioni del Pedale Senaghese si è invece assicurato la vittoria nell’Omnium allievi. A Busto Garolfo sono stati inoltre assegnati i titoli lombardi della categoria juniores. Per la Brianza c’è da segnalare la buona prestazione del cesanese Daniele Longoni (Pool Cantù-GB Junior), quarto nella Corsa a punti e quinto nello Scratch.