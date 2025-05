Leonardo Grimaldi trionfa al Trofeo San Girio: nuovo campione provinciale allievi

Nuovo titolo conquistato dal quindicenne Leonardo Grimaldi (nella foto di Mancinelli con Baldoni), che indossa la maglia di campione provinciale allievi, premiato da Francesco Baldoni, presidente Fci Macerata. Nuova presenza ai vertici, nella stessa categoria, del giallorosso Davide Sdruccioli, quarto assoluto per i colori della Giallorossa Recanati – Marinelli Cantarini. La potentina San Girio ospita il primo appuntamento della ribattezzata Duegiorni Giovanile di primavera per passare il testimone alla recanatese Chiarino per l’altra classica del 2 giugno.

Nel 48° Trofeo San Girio, l’oro allievi premia Gianmarco Paolinelli, compagno di scuderia di Grimaldi sotto le insegne dello squadrone chiaravallese Petrucci - Zero24 Cycling Team (secondo Alessiani, terzo Bramini). Primato esordienti secondo anno a Omar Berlini (del romagnolo Fausto Coppi - Cesenatico), davanti a Matteo Manna, alfiere del sodalizio organizzatore. Successo esordienti primo anno a Filippo Battistelli, in forza all’umbra Gubbio Ciclismo Mocaiana. Argento ad Alessio Biancini (biancorosso di Serra de’ Conti), seguito dal campione marchigiano Danilo Damiani (Villa S.Antonio – Cicli Cocci).

In vetta ai diversificati caroselli dei giovanissimi: Mattia Salvatelli (Montagnola), Alessandro Broccolo (Potentia Rinascita), Damiano Bozzi (Pianello), Nicola Fioretti (Petrucci - Zero24), Francesco Testadiferro (Petrucci - Zero24), Thomas Romanelli (Potentia Rinascita). Reginette rosa: Sofia Filottrani (Petrucci - Zero24), Ginevra Agostini (Fano), Giorgia Sabbatini (Potentia Rinascita), Sara Filottrani (Petrucci - Zero24), Alice Pierangelini (Montagnola).

Umberto Martinelli