L’incontro. "Fare ciclismo si può». Sabato l’iniziativa sull’organizzazione delle competizioni

Uno dei temi di stringente attualità in campo ciclistico è l’organizzazione delle gare alla luce della recente sentenza di condanna del presidente della società organizzatrice e del direttore di gara in merito all’incidente che è costato la vita al giovane Michael Antonelli, avvenuto sulla montagna pistoiese, durante la Firenze-Viareggio classica di Ferragosto nel 2018. Se ne parlerà questo sabato, 11 gennaio, per iniziativa dell’Associazione Sportiva Aurora, società fiorentina organizzatrice della corsa ciclistica élite under 23 Firenze-Viareggio, che ha indetto un incontro presso il Forum della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscana.

Titolo dell’incontro "Fare Ciclismo si può: idee e proposte sull’organizzazione delle gare ciclistiche" con inizio dei lavori alle 14.30 e conclusione alle 18.30. Sono stati invitati a partecipare, tra i tanti soggetti, anche i rappresentanti delle Associazioni ACCPI, ADISPRO, AIOCC. Questo affinché possano relazionare sulle tematiche che ritengono più opportune in merito al tema proposto e in riferimento ai soggetti che le loro associazioni rappresentano.

Il focus dell’incontro è sulla sicurezza delle gare ciclistiche, dopo la preoccupazione di organizzatori e direttori di gare sulle loro responsabilità in caso di incidenti, alla luce della sentenza del Tribunale di Pistoia emessa di recente. All’incontro aperto a tutti gli interessati, gli organizzatori hanno annunciato la presenza anche dell’attuale presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni (che ha posto nuovamente la sua candidatura per il prossimo quadriennio olimpico), nonché degli altri due candidati alla presidenza della Federciclismo, Daniela Isetti e Silvio Martinello, dopo che il terzo candidato Lino Secchi ha ritirato la propria candidatura.

An. Mann.