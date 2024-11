Ciclismo: Maria Pardini rieletta alla guida del Comitato Provinciale di Massa Carrara

Marina di Carrara,9 novembre 2024 – E’ stato quello della provincia di Massa Carrara il primo Comitato Provinciale della Toscana ad essere eletto per il prossimo quadriennio olimpico. L’assemblea elettiva si è tenuta presso la sede del CONI di Massa Carrara a Marina di Carrara presieduta da Matteo Bastoni con la presenza di 15 società. Non ci sono state sorprese nel senso che i dirigenti disposti a farne parte per i prossimi 4 anni erano 5 (numero minimo previsto).

Rieletta nella carica di presidentessa Maria Pardini apprezzata leader del Comitato Provinciale anche nelle ultime stagioni che ha ottenuto 13 voti. Maria, figlia di un indimenticabile dirigente come è stato per una vita intera il compianto Renato, avrà quali consiglieri nel Comitato Provinciale, il riconfermato Settimo Turba (11 voti), Giovanni Natucci (11), Michele Tabarracci (9), Fabrizio Lenzetti (8). In qualità di delegati a rappresentare le società della provincia di Massa Carrara all’assemblea elettiva del 19 gennaio a Fiumicino, eletti Christian Ferrari (9 voti) e Samanta Cavaldonati (8).

Antonio Mannori