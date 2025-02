Ciclismo, in cantiere l'atteso Memorial Paolo Baicchi a Calenzano

Calenzano (Firenze), 26 febbraio 2025 - Appuntamento con il ciclismo domenica 9 marzo sul “Circuito degli Assi” a Calenzano dove si disputerà il 4° Memorial Paolo Baicchi, la manifestazione, organizzata dalla Pol. Virtus VII Miglio di Settimello del presidente Paolo Traversi, che ricorderà un grande amico del ciclismo come era Paolo Baicchi. Paolo è stato uno sponsor storico del ciclismo toscano prima con il team pistoiese Casini poi con il Team Valdarno Woman, squadra professionistica femminile ed infine negli ultimi anni con la compagine juniores valdarnese del Presidente Cellai e diretta da Francesco Sarri. A quattro anni dalla sua prematura scomparsa, i figli Riccardo e Tommaso lo vogliono ricordare sostenendo la realizzazione di questa gara riservata alla categoria juniores che si svolgerà sul tradizionale circuito di km 3,500 con partenza alle ore 10 da via delle Cantine. I giri in programma sul “Circuito degli Assi” saranno 22 per un totale di 77 chilometri “Questo è solo un evento di un giorno a lui dedicato, ma la sua assenza ci accompagna tutti i giorni” così lo ha voluto ricordare l’amico Leonardo Gigli. Il Memorial Paolo Baicchi è limitato a un massimo di 110 atleti, ed al momento sono 83 i corridori juniores iscritti.