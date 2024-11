Mtb e ciclocross a Vignola. I protagonisti fra i Master

Nella quarta prova del Trofeo modenese di mtb e ciclocross per Master a Vignola protagonisti i gialloblù Giulia Ballestri, Paolo Ragozzino, Stefano Gozzi, Davide Montanari, Stefano Nicoletti, Giuliano e Mimmo Toni. Nella mtb è stata la modenese Sara Botti ad aggiudicarsi la prova con la Bottega di Casinalbo.

Women:1^ Giulia Ballestri (Emiliana Bike)-2^ Erika Gianni (Bike XP)- 3^ Monica Messori (New Bike);M1: 1° Roberto Giacobazzi (Pengo)-2°Alberto Pini (Alpacas Mo)-3° Enrico Dalpadulo (Casinalbo);M2: 1° Paolo Ragozzino (Casinalbo)-2°Luca Villani (idem) -3° Luca Braccioli(Mercatese); M3: 1° Stefano Gozzi (Alpacas Mo) - 2° Marco Balberini (Bici x tutti) - 3° Filip Kupilik (Alpacas Mo) ; M4: 1° Francesco Corradini (Pengo) - 2° Sandro Di Renzo (Sportissimo) - 3° Alan Croci (Velo bike); M5: 1° Davide Montanari (Spilla Team Spilamberto) - 2° Eros Negrini (Pro Cycling) -3° Remo Bardelli (Spilla Team) ; M6 : 1° Stefano Nicoletti (Emiliana Bike) _ 2° Massimo Corti (Hill Cycling) - 3° Maurizio Sarti (Sportissimo); M7 : 1° Giuliano Toni (Hill Cycling) - 2° Bruno Spadoni (New Bike) - 3° Pietro Botti (Sporting Sassuolo) ; M8: 1° Mimmo Toni (Iaccobike Sassuolo) - 2° Marco Giaroli (Squadrareggio) - 3° Oscar Pirondini (idem). Queste le classifiche della affollatissima prova mtb che ha conclusa la fatica organizzativa della Pol.Olimpia Vignola. Women : 1^ Sara Botti (Argon18 ) - 2^ Greta Baraccani (Vernia Marano) - 3^ Sonia Saccani (Veloclub) ;M1: 1° Cristian Raspanti (New Bike) - 2° Federico Pigozzi (idem);M2: Matteo Ciocci (Vernia Bike) - 2°Andrea Severi (BHS) ; M3: 1° Claudio Gifuni (Vernia Bike) - 2° Giovanni Ceglie (New Bike); M4: 1° Eugenio Casati (Sportissimo) - 2° Claudio Reggianini (Vernia Bike) ; M5: 1° Christian Montoro (BHS Team) - 2° Sandro Pampaloni (Avis S,Cesario); M6: 1° Vernia Massimo (Vernia Bike) - 2° Milo Gualerzi (Mtb 4 Colli);M7: 1° Marcello Lolli (Campioli) - 2° Fedele Travaglioli (New Bike) ; M8 : 1° Loredani Garagnani (Vernia) - 2° Maurizio Baraccani (Bici x tutti Gorzano).

Andrea Giusti