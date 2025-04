Nicole Bracco trionfa alla Targa d’Oro di Legnano: terza vittoria consecutiva

Nicole Bracco senza freni: terza vittoria su tre gare disputate per la talentuosa portacolori della Società Ciclistica Cesano Maderno diretta da Guido Roncolato. La stellina di Savigliano, classe 2011, fa volare la formazione brianzola nella 105esima edizione della Targa d’Oro città di Legnano per la categoria donne esordienti.

Bracco si inventa una volata capolavoro che le vale la terza perla in questa stagione dopo i trionfi a Riccione e in quel di Castiglion Fibocchi in provincia di Arezzo. Al traguardo di Legnano, Nicole precede Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini San Miniato) e Michelle Marzetti della Gazzanighese GBC Apprettificio Bosio. Il successo è consolidato anche dalla settima posizione di Aurora Cerame e dall’ottava di Martina Pianta con quest’ultima che diventa campionessa provinciale Milanese di categoria.

La corsa si è decisa nel tratto vallonato dove il plotone si è spezzato in più tronconi. Davanti restano le migliori e naturalmente Bracco con le sue compagne di squadra che controllano benissimo la situazione fino allo sprint finale dominato dalla formidabile Nicole che grazie a questa nuova impennata consolida il primato nella speciale classifica della Challenge Trofeo Rosa. Ma non finiscono qui le soddisfazioni: è stata ottima anche la prestazione di Camilla Paravagna a Termo, in provincia di La Spezia, dove l’atleta genovese del team cesanese ha conquistato il titolo di campionessa ligure della categoria esordienti.

A riguardo invece della gara riservata alle Allieve, la migliore delle brianzole è risultata Greta Bordin (Cicli Fiorin) che ha occupato la sesta piazza, mentre per i colori di Cesano Maderno c’è da registrare il nono posto di Martina De Vecchi e il decimo di Emma Colombo.

Danilo Viganò