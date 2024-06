Siena, sabato e domenica la Nova Eroica a Buonconvento

Buonconvento,12 giugno 2024 - Con la presenza in qualità di ospiti d'onore di Vincenzo Nibali, Alessandro Ballan, Daniel Oss, Marco Aurelio Fontana, si svolge sabato e domenica prossima, lungo la Val d’Orcia e il Chianti, la Nova Eroica Buonconvento. Venerdì l'evento sarà caratterizzato dalle tante attività al Villaggio, tra le quali la pedalata con i grandi campioni. Sabato la sfida sui due percorsi con i tratti cronometrati e il percorso cicloturistico di Nova Eroica a cui, da quest'anno, si aggiunge il percorso inedito: “Epic Nova”che unisce il Percorso Permanente di Eroica Montalcino e il Percorso Permanente de L’Eroica: ben 290 chilometri, con partenza alle ore 5.00 e arrivo a Buonconvento al massimo il giorno dopo, alle ore 12.00.

Il Villaggio di Nova Eroica aprirà dunque venerdì 21 giugno con i grandi campioni al via della “White Road By Garmin Cycling Club”. Protagonisti: Vincenzo Nibali, Alessandro Ballan, Daniel Oss e Marco Aurelio Fontana: appuntamento presso lo stand Garmin. Sabato 22 giugno alle ore 5.00 prenderà il via “Epic Nova”- Alle 8 Nova Eroica con i suoi tre percorsi di km 127, km 103, con alcuni tratti cronometrati utili a stilare la classifica finale, km 74 di tipo cicloturistico. Domenica 23 giugno spazio alle famiglie ed ogni tipo di bicicletta, anche a pedalata assistita, con Nova Eroica Family. Saranno due i percorsi a disposizione con sosta in località Piana per la merenda per grandi e piccoli. A Buonconvento i campioni nazionali ACSI; uomini, donne e portatori di handicap.

A Nova Eroica Buonconvento, sabato 22 giugno saranno assegnati i titoli di Campione nazionale Gravel ACSI sui due percorsi: medio "Val d’Arbia" e lungo "Terra di Siena". Le maglie di Campione vedranno premiati i primi classificati di ogni categoria - maschile, femminile e Portatore di Handicap. Saranno premiate anche le squadre partecipanti con il più alto numero di atleti giunti al traguardo.

PERCORSI: A causa di lavori stradali Eroica Italia ha apportato alcune variazioni ai percorsi.

Sabato 22 giugno

Randonnee ”EPIC Nova” (km 290) – partenza ore 5.00

E’ la novità di questa edizione. Si tratta di un viaggio in autonomia con partenza e arrivo a Buonconvento. Il percorso si snoda tra la Val d’Arbia, il Chianti e la Val d’Orcia per un totale di 290 chilometri, vale a dire i due percorsi Permanenti di Eroica (Montalcino e L’Eroica). Saranno ben 5550 i metri di dislivello da superare. Il tempo massimo per il rientro a Buonconvento è fissato per le ore 12.00 del giorno dopo. Il percorso offre un'immersione completa nei paesaggi e nelle strade più belle della Toscana, mettendo insieme luoghi iconici come la salita di Monte Sante Marie, Castiglion del Bosco e la strada bianca del Castello di Brolio a panorami e contesti tutti da scoprire. Un'esperienza che porterà gli atleti a pedalare anche di notte, mettendo alla prova la loro capacità di gestire la fatica e la stanchezza. Lungo il percorso ci saranno check point dove i partecipanti avranno la possibilità di mangiare, riposare e timbrare il proprio roadbook. Al via anche lo specialista Omar Di Felice.

Percorso “Terra di Siena” (km 127) – partenza ore 8.00

E’ il percorso per i più allenati; sviluppa 127 chilometri. Da Buonconvento si transita per i comuni di Asciano, Monteroni D’Arbia, Murlo, Buonconvento, Montalcino, Pieve a Salti e di nuovo Buonconvento. La classifica individuale sarà redatta in base ai tempi fatti registrare su quattro diversi settori. Sono sei i tratti di strada bianca lungo il percorso.

Percorso “Crete Senesi” (km 103) – partenza ore 8.00

Sviluppa poco più di 100 chilometri (dai 90 precedenti) con un dislivello complessivo di circa 1400 metri. Da Buonconvento si pedala per i comuni di Asciano, Monteroni D’Arbia, Murlo, Buonconvento. La classifica individuale sarà redatta in base ai tempi fatti registrare su due diversi settori. Sono cinque i tratti di strada bianca da affrontare.

Percorso “Cicloturistico” (km 74) – partenza ore 8.00

E’ adatto a chi vuole godersi il panorama e la strada bianca senza il “pensiero” del cronometro. Da Buonconvento si raggiunge Asciano, Monteroni D’Arbia, Murlo, Buonconvento. Saranno sei i tratti di strada bianca; Buonconvento, Asciano (2), Murlo, Pieve di Piana. Il dislivello complessivo è superiore agli 800 metri.

Domenica 23 giugno – partenza ore 9.00

Nova Eroica Family è una ciclo-escursione su strade bianche per tutte le famiglie; dunque, un evento studiato anche per i più piccoli che potranno compiere la propria esperienza Eroica. Si potrà partecipare con ogni tipo di bicicletta, anche a pedalata assistita. Saranno due i percorsi a disposizione; rispettivamente di 25 chilometri (I castelli di Buonconvento) e 16 chilometri (La valle dell'Ombrone). Il percorso più breve va da Buonconvento a Bibbiano sulla strada bianca e ritorno sulla strada asfaltata. Il percorso più lungo prevede il passaggio per Monteroni d’Arbia.

Antonio Mannori